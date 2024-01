Urodzinowa niespodzianka dla Piotra Żyły w Szczyrku. Adam Małysz zaskoczył

Piotr Żyła to mistrz świata z ubiegłego sezonu, który znany jest nie tylko z udanych występów na skoczniach PŚ, ale również z wyjątkowo pozytywnego usposobienia. Jubilat akurat w dniu, w którym zaplanowano treningi i kwalifikacje przed zawodami w Szczyrku, w ramach cyklu PolSKI Turniej 2024, zajął ostatecznie 31. miejsce.

Piotr Żyła otrzymał urodzinową niespodziankę od Adama Małysza

W kwalifikacjach najlepiej spośród Polaków zaprezentował się Paweł Wąsek. Skoczek osiągnął 99,5 metra, co dało mu 13. miejsce. Kwalifikacje wygrał za to Ryoyu Kobayashi, po próbie na odległość 100,5 metra.

Co do Żyły, ten osiągnął 95,5 metra. Wynik przeciętny, ale i tak… wyjątkowo nagrodzony. „Wiewiór” we wtorkowych kwalifikacjach wystąpił z numerem 37 na plastronie. Dokładnie tyle samo lat skończył właśnie tego dnia Żyła, o czym było dobrze wiadomo na tyle wcześniej, żeby zorganizować niespodziankę skoczkowi. Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, czekał na „Wiewióra” z symbolicznym tortem, który wręczył uśmiechniętemu od ucha do ucha Żyle.

PolSKI Turniej 2024 trwa, kiedy kolejne konkursy?

We wtorek (tj. 16 stycznia) była pierwsza okazja, żeby zobaczyć rywalizację skoczków w cyklu Pucharu Świata w Szczyrku. Zawody zaliczane są do cyklu PolSKI Turniej 2024, pierwszego takiego w historii, na wzór niemiecko-austriackiego Turniej Czterech Skoczni.

Za polskimi fanami już emocje związane z rywalizacją na skoczni w Wiśle. Tym razem najlepsi skoczkowie będą walczyć we wspomnianym Szczyrku, mając już za sobą wtorkowy trening oraz kwalifikacje. Konkurs zaplanowano za to na środę (tj. 17 stycznia), początek o godzinie 17:30.

Gdzie oglądać rywalizację w zawodach, które będą odbywać się na polskich skoczniach? Poza tradycyjnym rozwiązaniem, tak jak w przypadku reszty sezonu PŚ, na antenach Eurosportu, TVN czy Playera, transmisje będzie realizować również Telewizja Polska.

