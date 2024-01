Polscy skoczkowie wybrali utwory. Przy nich polecą w Zakopanem

Polscy skoczkowie przenieśli się do Zakopanego, gdzie rozegrają ostatnią rundę PolSKIego Turnieju, a zarazem kolejny etap Pucharu Świata. Na Wielkiej Krokwi będą mogli liczyć na doping dziesiątek tysięcy kibiców. To impreza, która od dekad cieszy się ogromną popularnością. Oprócz fanów na zawodników Thomasa Thurnbichlera czeka dodatkowe wsparcie.

Polscy skoczkowie polecą w Zakopanem przy ulubionych piosenkach

Reprezentanci Polski będą mogli pofrunąć przy swoich ulubionych piosenkach. Jak poinformował dziennikarz TVP Sport Mateusz Leleń, każdy z nich wybrał jeden utwór, który będzie go dopingował do dalekiego lotu. Paweł Wąsek zdecydował się na „Sunshine” z repertuaru Evil Ebenzer. Piotr Żyła najwyższej sklasyfikowany polski skoczek w klasyfikacji generalnej PŚ wybrał klasykę rocka. Jego poniesie słynne „It’s my life” Bon Jovi.

„Zawsze do celu” zespołu Najlepszy przekaz w mieście ma doprowadzić do dobrego wyniku Dawida Kubackiego. Na mocne rytmy zdecydował się również Maciej Kot. Jego ma ponieść do lotu zespół Dire Straits i kawałek „Money for nothing”. Z kolei Andrzej Stękała postawi na „Nie bój się chcieć” Natalii Przybysz wykonane przez… Milenę Stękałę.

Nieco zamieszania wyszło z utworem Kamila Stocha. Leleń początkowo poinformował, że trzykrotny mistrz olimpijski wystartuje przy utworze American Authors „Best day of my live”. Gdy na wpis zareagowała Ewa Bilan-Stoch, mówiąc, że mąż wybrał inny utwór, dziennikarz poprawił się wskazując, że 36-latek wybrał „Ring of fire” Social Disortion.

Koniec PolSKIego Turnieju w Zakopanem

Na kibiców w Zakopanem czekają dwa konkursy. W sobotę skoczkowie powalczą drużynowo, natomiast dzień później zakończą PolSKI Turniej walką indywidualną. Przed ostatnim etapem turnieju prowadzą Słoweńcy, przed Austriakami i Niemcami. Biało-Czerwoni z dorobkiem 1593 punktów plasują się na szóstej pozycji.

