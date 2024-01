Przełamanie Polaków na mamucie! Dwóch skoczków w pierwszej dziesiątce!

W piątek 26 stycznia rozpoczęły się mistrzostwa świata w lotach. Niestety z powodu trudnych warunków atmosferycznych czwartkowe kwalifikacje nawet się nie odbyły. W związku z tym obawiano się, że zawody również nie dojdą do skutku. Tak się na szczęście nie stało i po godz. 14:00 rozpoczęła się pierwsza seria konkursowa. Thomas Thurnbichler zaskoczył, bo w czteroosobowym składzie zabrakło Kamila Stocha, który stracił pozycję na rzecz Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła i Piotra Żyły.

MŚ w lotach: Dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce po pierwszej serii

Jako pierwszy z Polaków na belce startowej zameldował się Paweł Wąsek. Biało-Czerwony skoczył 204,5 metra, co zapewniło mu awans do serii finałowej. Chwilę później oglądaliśmy Aleksandra Zniszczoła. Nasz reprezentant skakał w trudnych warunkach, ale poradził sobie z nimi u poleciał na odległość 223 m i w momencie swojego skoku objął prowadzenie.

Nie trzeba było długo czekać na próbę kolejnego podopiecznego Thomasa Thurnbichlera. Był nim Dawid Kubacki, który wygrał rywalizację o miejsce w drużynie z Kamilem Stochem. Nowotarżanin poszybował 205,5 m, co dało awans do kolejnych serii zmagań. Zaraz po nim na belce startowej oglądaliśmy Piotra Żyłę. Po wyjściu z progu „Wiewiór” miał pewne problemy, ale poradził sobie z nimi. Polak wylądował przed 220-metrem (218 m), co dało mu prowadzenie i oczywiście kwalifikację.

Liderem po pierwszej serii był Timi Zajc, który skoczył 228,5 metra. Tuż za nim uplasowali się Stefan Kraft (225,5 m) i Lovro Kos (222 m). W pierwszej dziesiątce znalazło się dwóch Polaków! Piotr żyła był szósty, a Aleksander Zniszczoł siódmy ex aequo z Niko Kytosaho. Na dalszych pozycjach uplasowali się Dawid Kubacki – 22. miejsce i Paweł Wąsek, który skończył tę część zmagań na 26. lokacie.

Wyniki Polaków po pierwszej serii:

6. miejsce: Piotr Żyła (218 m)

7. miejsce: Aleksander Zniszczoł (223 m)

22. miejsce: Dawid Kubacki (205,5 m)

26. miejsce: Paweł Wąsek (204,5 m)

Wąsek nie poradził sobie w drugiej serii. Żyła i Zniszczoł w pierwszej dziesiątce!

Niestety w drugiej serii Paweł Wąsek nie poradził sobie z trudnymi warunkami. 24-latek uzyskał zaledwie 147,5 metra. Chwilę później na belce pojawił się Dawid Kubacki. Skoczył nieco krócej niż w pierwszej serii, bo uzyskał 203 metry, ale ten wynik pozwolił mu utrzymać swoją pozycję.

Przedostatnim z BIało-Czerwonych był Aleksander Zniszczoł. Polak oddał dobry skok na odległość 215,5 m. Niestety nie obronił swojej lokaty, ale znalazł się w pierwszej dziesiątce! Tuż po nim na belce zameldował się Piotr Żyła. "Wiewiór" poleciał bardzo daleko – 220,5 m. Niestety jako lądowanie pozostawiało wiele do życzenia, ale i tak udało mu się objąć prowadzenie po swojej próbie.

Ostatecznie ten konkurs wygrał Timi Zajc (227 m) z dorobkiem 435,8 pkt. Za nim uplasowali się Stefan Kraft (219 m i 423,5 pkt) i Johan Andre Forfang (220 m oraz 418,7 pkt). Piotr Żyła zajął 6. miejsce a Aleksander Zniszczoł był 9. Z kolei Dawid Kubacki po swoim skoku awansował na 18. miejsce, a Paweł Wąsek spadł na ostatnie – dwudzieste dziewiąte.

Mistrzostwa świata w lotach: Wyniki Polaków

6. Piotr Żyła (220,5 m w drugiej serii) – 410,2 pkt

9. Aleksander Zniszczoł (215,5 m) – 400,1 pkt

18. Dawid Kubacki (203 m) – 365,9 pkt

29. Paweł Wąsek (147,5 m) – 285,6 pkt

