Ulubieniec polskiej publiczności kończy karierę. To strata dla skoków narciarskich

Peter Prevc zdobył w skokach narciarskich mnóstwo trofeów, ale najbardziej będziemy go pamiętać z sezonu 2015/16. Wówczas wygrał aż 15 konkursów. Ponadto 22 razy stał na podium, a jego najniższą lokatą przez cały sezon było 11. miejsce – jedyne poza czołową dziesiątką. Zmiażdżył wtedy wszystkich innych skoczków w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a kryształową kulę odbierał w obecności blisko 70 tysięcy kibiców w słoweńskiej Planicy.

Rywalizacja z Kamilem Stochem

Już wcześniej Słoweniec pokazywał, że może być najlepszym skoczkiem świata. Pamiętamy jego piękną walkę z Kamilem Stochem na zawodach najwyższej rangi – mistrzostw świata w 2013 roku i igrzyskach olimpijskich w kolejnym sezonie. Z obu tych imprez w rywalizacji indywidualnej przywoził srebro i brąz. Czekał na swoje wymarzone triumfy i one przyszły we wspomnianym wcześniej sezonie 2015/16.

Wtedy poza Pucharem Świata został mistrzem świata w lotach narciarskich oraz zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni, wygrywając trzy z czterech rozgrywanych konkursów. Jest też pierwszym człowiekiem w historii, który na nartach osiągnął odległość co najmniej 250 metrów. Miało to miejsce na „mamucie” w Vikersund.

Nie da się ukryć, że najstarszy z braci Prevców to jeden z ulubieńców polskiej publiczności, biorąc pod uwagę zagranicznych zawodników. Można to dostrzec na naszych skoczniach, ale także w mediach społecznościowych. Zapewne jego decyzja o końcu kariery boli wielu kibiców, lecz Peter najwyraźniej stwierdził, że przyszedł czas, by powiedzieć "Stop".

Groźny upadek Petera Prevca w Planicy

W poprzednim roku przed konkursami mistrzostw świata na dużej skoczni w Planicy Peter Prevc uległ groźnemu wypadkowi. Wszyscy bali się o jego zdrowie, a on był zmuszony przedwcześnie zakończyć sezon. Kiedy wrócił na skocznię, to wydawało się, że zamierza skakać jak najdłużej. W obecnej kampanii prezentuje się naprawdę przyzwoicie, a do tego razem z kolegami z drużyny wywalczył złoto w mistrzostwach świata w lotach.

Dlatego, gdy we wtorkowy poranek słoweńskie media informowały, że o godzinie 13:00 słynny sportowiec ogłosi zakończenie kariery, to kibice nie dowierzali. I to tym bardziej że ma dopiero 32 lata. Te informacje jednak się potwierdziły. Peter Prevc odwiesi narty na kołek po zakończeniu obecnego sezonu.

Ostatnie skoki ma oddać w marcu – na ukochanej Letalnicy. Wydaje się, że ponownie wielu słoweńskich fanów przyjedzie na obiekt i odda mu hołd. Mówimy bowiem o jednej z ikon skoków narciarskich. Sezon 2015/16 na zawsze zostanie przez wszystkich zapamiętany, tak samo jak indywidualne sukcesy i osobowość skoczka, za którą wielu kibiców po prostu go polubiło.

