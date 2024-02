Kamil Stoch z awansem w klasyfikacji generalnej. Stefan Kraft powiększa przewagę

W tym tygodniu zawody Pucharu Świata przeniosły się do Oberstdorfu. Niestety zaczęło się od problemów z wiatrem, który uniemożliwił przeprowadzenie treningów i kwalifikacji. W piątek odbył się konkurs duetów, w którym Polacy do końca liczyli się w walce o podium. Ostatecznie Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła zakończyli zmagania na piątej lokacie.

Puchar Świata w Oberstdorfie. Tak radzili sobie Polacy

W sobotę, kiedy miał odbyć się pierwszy konkurs indywidualny, wciśnięto czwartkowe kwalifikacje. Ostatecznie do zawodów zakwalifikowali się wszyscy Polacy, a w zmaganiach tylko Dawid Kubacki nie zakwalifikował się do serii finałowej. W niej klasę pokazał Kamil Stoch, który awansował o dziewięć pozycji i uplasował się na 12 miejscu. Aleksander Zniszczoł był 19., a Piotr żyła 26. Sobotnią rywalizację wygrał Timi Zajc (230 m), drugie miejsce zajął Peter Prevc (232 m), a na najniższym stopniu podium uplasował się Stefan Kraft (225,5 m).

Niestety do niedzielnego konkursu nie zakwalifikował się Dawid Kubacki. Polak przy lądowaniu popełnił błąd, który zakończył się upadkiem. Co ciekawe, wiatr tak spłatał figla, że niewiele brakowało, by się do niego zakwalifikował. W samych zawodach zwyżkę formy znów pokazał Kamil Stoch, który wyrównał swój najlepszy wynik w sezonie i uplasował się na 11. lokacie. Aleksander Zniszczoł obniżył trochę loty i zakończył zmagania 23. Piotr Żyła był dwie pozycje wyżej.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po zawodach w Oberstdorfie

Niedzielne zawody wygrał Stefan Kraft, przed Peterem Prevcen i Ryoyu Kobayashim. Dzięki temu Austriak powiększył swoją przewagę nad Japończykiem do 269 pkt. Na trzecim miejscu plasuje się Wellinger. Jeśli chodzi o Polaków, najlepszym z nich nadal jest Aleksander Zniszczoł (23. miejsce). Na 24. miejscu jest Piotr Żyła, a Dawid Kubacki spadł na 25. lokatę. Kamil Stoch, który skakał najlepiej spośród Biało-Czerwonych awansował na 26. pozycję.

1. Stefan Kraft (Austria) 1546 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1277 pkt

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 1178 pkt

4. Jan Hoerl (Austria) 755 pkt

5. Michael Hayboeck (Austria) 636 pkt

6. Marius Lindvik (Norwegia) 601 pkt

7. Pius Paschke (Niemcy) 596 pkt

7. Manuel Fettner (Austria) 577 pkt

9. Karl Geiger (Niemcy) 575 pkt

10. Peter Prevc (Słowenia) 570 pkt

23. Aleksander Zniszczoł (Polska) 244 pkt

24. Piotr Żyła (Polska) 192 pkt

25. Dawid Kubacki (Polska) 183 pkt

27. Kamil Stoch (Polska) 181 pkt

43. Paweł Wąsek (Polska) 42 pkt

59. Maciej Kot (Polska) 4 pkt

