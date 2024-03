Adam Małysz nie jest zadowolony. Chodzi o tę decyzję

Sezon Pucharu Świata 2023/24 powoli wkracza w decydującą fazę. W dniach 8-17 marca rozpocznie się cykl Raw Air, który będzie się różnić od tego, co mogliśmy dotychczas oglądać. Najpierw najlepsi skoczkowie świata udadzą się do Oslo, gdzie tradycyjnie odbędą się dwa prologi i dwa konkursy.

Wielkie zmiany w cyklu Raw Air 2024

Pierwszą zmianą jest to, iż zawodnicy będą oddawali swoje próby zgodnie z klasyfikacją Raw Air. Po trzech dniach rywalizacji w Oslo wyklaruje się czołowa pięćdziesiątka, która będzie mogła wziąć udział w Trondheim, a reszta zawodników zakończy rywalizację. Warto podkreślić, że ta zasada nie dotyczy pierwszej trójki Pucharu Świata.

W Trondheim zabraknie już prologów, a odbędą się dwa konkursy na normalnej i na dużej skoczni. Z kolei w Vikersund wystąpi 50 zawodników w Prologu, a tylko 40 awansuje do konkursu. Finał Raw Air 2024 zaplanowano na niedzielę 17 marca. Rozegrany on zostanie w nowej, trzyseryjnej formule, w której wystąpi najlepszych 30 zawodników. Po każdej z prób będzie odpadać dziesięciu najsłabszych zawodników, co oznacza, że ostatni skok odda tylko najlepsza dziesiątka.

Adam Małysz: To trochę nie fair

Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego wyznał w rozmowie z Interią, że nie podoba mu się ta rewolucja. – Te zmiany są dziwne. Nie jest to też do końca fair, jeśli chodzi o wszystkie kraje. Niektórzy przygodę z Raw Air mogą zakończyć już w Oslo – przyznał.

– To był dla Thomasa Thurnbichlera jeden z argumentów, by nie wysyłać tam naszych juniorów. Sam chciałem, by na zawody do Norwegii pojechał jeden z naszych młodych skoczków. Thomas powiedział, że fajnie byłoby, ale może się okazać, że po dwóch skokach wróciłby do domu. Dlatego jego zdaniem nasi juniorzy powinni teraz skupić się głównie na startach w Pucharze Kontynentalnym, gdzie radzą sobie coraz lepiej – dodał.

W związku z powyższym Thomas Thurnbichler zdecydował, że do Norwegii polecą: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek oraz Jakub Wolny.

Terminarz Raw Air 2024:

Oslo

8 marca (piątek): prolog

9 marca (sobota): konkurs indywidualny

10 marca (niedziela): prolog i konkurs, który wyłoni najlepszych 50 skoczków, wciąż walczących o zwycięstwo

Trondheim

12 marca (wtorek): konkurs na skoczni normalnej

13 marca (środa): konkurs na skoczni dużej

Vikersund

15 marca (piątek): prolog

16 marca (sobota): konkurs indywidualny z udziałem najlepszej 40 prologu

17 marca (niedziela): trzyseryjny konkurs z udziałem najlepszej 30 Raw Air

