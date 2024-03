Przed nami Raw Air 2024. Podajemy terminarz konkursów

Po Turnieju Czterech Skoczni, PolSKIm Turnieju oraz mistrzostwach świata w lotach narciarskich przyszedł czas na kolejną ważną imprezę – ostatnią w sezonie 2023/24. W najbliższym czasie kibice będą mogli delektować się rywalizacją w ramach Raw Air, czyli cyklu organizowanego w Norwegii. Dla sportowców będzie to bardzo intensywny okres.

Polacy wystąpią w Raw Air 2024

W tegorocznej imprezie oczywiście nie zabraknie Polaków. Thomas Thurnbichler zadecydował, iż w Oslo, Trondheim i Vikersund zaprezentuje się pięciu naszych rodaków. W gronie szczęśliwców znaleźli się Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł oraz dwukrotny triumfator tego cyklu, czyli Kamil Stoch. Skoczek z Zębu wygrał całe Raw Air w 2018 i 2020 roku.

Teraz jednak największe nadzieje pokładane są w Zniszczole, ponieważ to właśnie on ostatnio prezentuje najwyższą formę. Dość powiedzieć, że w Lahti po raz pierwszy w swojej karierze stanął na podium Pucharu Świata. Teraz będzie miał doskonałą okazję, by potwierdzić, iż nie był to przypadek.

Terminarz Rawi Air 2024

Piątek, 8 marca, Oslo

14:45 – oficjalny trening

17:00 – prolog (kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego)

Sobota, 9 marca, Oslo

13:40 – seria próbna

14:40 – pierwszy konkurs indywidualny

Niedziela, 10 marca, Oslo

13:00 – prolog (kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego)

14:20 – drugi konkurs indywidualny

Wtorek, 12 marca, Trondheim

14:30 – oficjalny trening

16:00 – trzeci konkurs indywidualny

Środa, 13 marca, Trondheim

14:30 – oficjalny trening

16:00 – czwarty konkurs indywidualny

Piątek, 15 marca, Vikersund

14:30 – oficjalny trening

16:30 – prolog (kwalifikacje do piątego konkursu indywidualnego)

Sobota, 16 marca, Vikersund

14:45 – seria próbna

16:00 – piąty konkurs indywidualny

Niedziela, 17 marca, Vikersund

15:30 – szósty konkurs indywidualny (3 serie)

Jak zwykle tak i tym razem wszystkie rodzaje zawodów organizowanych w ramach Raw Air będzie można oglądać na antenie Eurosportu oraz w serwisie eurosportplayer.com. Same konkurs natomiast dodatkowo zostaną pokazane przez telewizję TVN oraz portal streamingowy player.pl.

