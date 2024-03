Bojkot Pucharu Świata w Planicy. „W ogóle nas nie doceniają”

Przypomnijmy, że tradycyjnie finał Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn odbywa się na skoczni mamuciej w Planicy o rozmiarze umiejscowionym na 240. metrze. Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja w rywalizacji pań. Te bowiem muszą rywalizować na obiekcie normalnym (HS 102). Jest grono zawodniczek, które nie zgadza się z taką decyzją. Napięcie jest mocno odczuwalne w mediach.

Opseth i Kvandal nie przyjadą do Planicy

O ile wielu skoczków traktuje przyjazd do Planicy jako święto, to panie wymigują się od tego, by kończyć sezon w Słowenii. Tak jest w przypadku dwóch bardzo dobrych skoczkiń – rekordzistki świata w długości lotu Silje Opseth oraz tegorocznej zwyciężczyni cyklu Raw Air Eirin Marii Kvandal. Te bowiem domagają się sprawiedliwego traktowania przez FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska).

– W ogóle nas nie doceniają (...) Panowie mogą pojechać na loty i cieszyć się z najlepszych rzeczy na świecie. Zawodniczki mają zaś rywalizować na dużo mniejszym obiekcie. Jestem naprawdę rozczarowana – podkreśliła Opseth w rozmowie z z portalem delo.si.

Wygląda na to, że włodarze FIS muszą poważnie zastanowić się nad przyszłością kalendarza PŚ kobiet. Skoro są zawodniczki, które chcą kończyć sezon na obiekcie do lotów w Planicy, to być może warto uszanować ich opinię.

Wyjątkowy weekend dla rodziny Prevców

Wiadomo już, że kryształową kulę za triumf w Pucharze Świata kobiet odbierze Nika Prevc. Jej starszy brat natomiast kończy w weekend bogatą w sukcesy karierę. Niewątpliwie dla rodziny Prevców będzie to zatem wyjątkowy czas. Peter w ostatnim czasie jest w bardzo dobrej dyspozycji, a na koniec przygody ze skokami może jeszcze sięgnąć po małą kryształową kulę za triumf w klasyfikacji lotów.

