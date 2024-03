Piotr Żyła nie gryzł się w język. Tak odpowiedział na krytykę

W ostatnim czasie na Piotra Żyłę spadła lawina krytyki. Wszystko przez to, że po nieudanych zmaganiach w cyklu Raw Air skoczek narciarski powiedział w rozmowie z Eurosportem, że jest wypalony. – Czuję się po prostu zmęczony. Od pewnego momentu brakuje mi motywacji do skakania – powiedział w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu. – Muszę usiąść na chwilę i spróbować znaleźć motywację na ten ostatni weekend, choć nie będzie to proste – dodał.

Piotr Żyła odpowiedział na słowa krytyki

Ten komentarz spotkał się z ostrą reakcją m.in. członka PZN – Rafała Kota, który nie przebierał w słowach i otwarcie stwierdził, co myśli o zachowaniu doświadczonego skoczka. – To nie są wycieczki turystyczne. Skoczkowie udają się na Puchar Świata, by godnie reprezentować kraj. Skoro Piotrek jest zmęczony i nie ma motywacji, to po co w ogóle jechał do Norwegii? – pytał retorycznie.

Ostatecznie Piotr Żyła pojawił się w Planicy i w kwalifikacjach swoim skokiem kapitalnie odpowiedział na całą krytykę, jaka na niego spadła. „Wiewiór” nieznacznie przegrał kwalifikacje z Ryoyu Kobayashim, ale za to jako jedyny pofrunął poza rozmiar skoczni – 241 m. Tuż po tej próbie skoczek narciarski postanowił dodatkowo odpowiedzieć na słowa krytyki. – Chciałem tylko pozdrowić wszystkich ekspertów skoków narciarskich – zaczął.

– Skoki to są skoki. Jak się ktoś nie zna, to lepiej niech się nie odzywa. Tak jest, że po prostu masz już dość, nie chcesz, jesteś zmęczony, ledwo już na tę skocznię idziesz. Po czym nie wiem, mijają dwa dni i jest klik. [...] To był naprawdę fajny skok, gdzieś tam kiedyś się nauczyłem i jakoś tak wyszło. Technika Gąsiora, no to tak idziesz po prostu i wszystko ci pasuje – zakończył w swoim stylu.

Puchar Świata w Planicy. Terminarz:

Piątek (22 marca)

14.00 – seria próbna

15.00 – konkurs indywidualny

Sobota (23 marca)

8.00 – seria próbna

9.30 – konkurs drużynowy

Niedziela (24 marca)

8.30 – seria próbna

9.30 – konkurs indywidualny

