Skoki narciarskie wróciły do żywych. Dawid Kubacki z solidnym występem

Polscy kibice mocno czekali na początek zmagań skoczków narciarskich. Choć letnie zawody nie mają renomy i klimatu zimowych, to najwięksi fani kadry Thomasa Thurnbichlera już przebierali nogami na myśl o konkursie. W Courchevel najlepiej poradził sobie Stefan Kraft, a z grona Polaków Dawid Kubacki.

Dyskwalifikacja polskiego skoczka

Po słabym sezonie 2023/2024 skoczkowie znad Wisły mają wielki apetyt na dobry wynik. Jako pierwszy skakał Kacper Juroszek, który uzyskując 116,5 m zakwalifikował się po kilku minutach oczekiwania do drugiej serii. Podobną sytuację miał Jakub Wolny, który skoczył 114,5 m. Kibice przeżyli chwile grozy, gdy niebezpieczny upadek zanotował Andrew Urlaub. Szczęśliwie skoczek pozbierał się, co daje sygnał, że nie stało się nic złego z jego zdrowiem.

twitter

Nie udał się występ Pawła Wąska, który kilka chwil po osiągnięciu 106,5 metra został zdyskwalifikowany z powodu nieregulaminowego kombinezonu. Dawid Kubacki, który dobrze skakał w Courchevel, w I serii uzyskał 112 m, co i tak dało mu awans do drugiej serii. Do finałowej walki dostał się także najlepszy z Polaków w ubiegłym sezonie Pucharu Świata – Aleksander Zniszczoł. On jednak z wynikiem 106,5 m znalazł się na najniższej (20. pozycji) spośród Polaków. Prowadził Stefan Kraft, przed Naokim Nakamurą i Alexem Insamem.

Stefan Kraft pokazał klasę

Zniszczoł rozpoczynał drugą serię z grona Polaków. Skoczył na 121. metr, co dało mu wtedy drugie miejsce. Po chwili skakał także Juroszek, który wylądował 2,5 metra bliżej. Dobry drugi skok zanotował za to Kubacki. Dwukrotny brązowy medalista igrzysk olimpijskich pofrunął 126, metra, ale nawet to nie dało mu prowadzenia. Krótszy skok oddał Wolny, który wynikiem 112 m, spadł o kilka pozycji.

Na podium konkursu po świetnym drugim skoku wbił się Valentin Foubert. Francuz uległ jedynie Stefanowi Kraftowi, który utrzymał nerwy na wodzy, skacząc 128 metrów. Podium uzupełnił Alex Insam.

Polscy skoczkowie po debiucie w Letnim Grad Prix

Po pierwszym konkursie cyklu najwyżej spośród Polaków plasuje się Dawid Kubacki. Pochodzący z Nowego Targu skoczek jest 13. Tuż za nim plasuje się Kacper Juroszek. Aleksander Zniszczoł jest 17., a Jakub Wolny 18.

Czytaj też:

Skoki narciarskie nie odbędą się w Polsce. Złe wieści dla kibicówCzytaj też:

Dramat Piotra Żyły. Polak musi przejść operację