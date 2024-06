Dawid Kubacki z niezwykłą nagrodą. Odebrał ją wraz z rywalem

Dawid Kubacki szykuje się do kolejnego sezonu Pucharu Świata. Polak zanotował słaby sezon 2023/2024, który nie przypominał wcześniejszej kampanii, w której nowotarżanin długo liczył się w walce nawet o Kryształową Kulę. O tym, że ostatecznie na stanął na podium klasyfikacji generalnej przesądziła tragedia jego żony.

Dawid Kubacki i Anze Lanisek z wyjątkową nagrodą

Marta Kubacka długo walczyła o życie po poważnych kłopotach z sercem. Żona skoczka długo wraca do zdrowia po wszczepieniu rozrusznika serca. Sportowiec zrezygnował z dalszych startów, by być blisko drugiej połówki oraz dzieci. Przez to spadł w klasyfikacji generalnej na czwarte miejsce. W ostatniej chwili wyprzedził go Anze Lanisek. Słoweniec odbierając nagrodę w Planicy wszedł na podium z tekturową makietą Dawida Kubackiego. Jego gest nie pozostał niezauważony przez cały świat sportu.

Choć od tamtych zdarzeń minęło kilkanaście miesięcy, to wciąż znajdują się instytucje, które chcą uhonorować tamto zdarzenie. Podczas odbywającej się we wtorek gali Fair Play w Warszawie Polski Komitet Olimpijski wręczył nagrodę obu skoczkom. Ich zachowanie określono w kategoriach „czynu czystej gry” za 2022 rok. Obaj zgodnie podkreślili, że w ich postawie nie ma niczego niezwykłego.

PKOl uhonorował polskich himalaistów

Podczas tej samej gali nagrodzono polskich himalaistów – Rafała Fronię, Piotra Tomalę, Marka Chmielarskiego, Jarosława Gawrysiaka, Marcina Kaczkana, Krzysztofa Stasiaka oraz Grzegorza Borkowskiego. Doceniono ich wyprawę zniesienia i pochowania zmarłego na Broad Peaku Tomasza Kowalskiego.

Wyróżnienia za promocję wartości fair play oraz „karierę w duchu fair play” otrzymali również między innymi Polski Związek Piłki Nożnej czy Sławomir Szmal.

