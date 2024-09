Piotr Żyła przeszedł operację. Najnowsze wieści dotyczące zdrowia Polaka

Już w piątek rozpoczną się zawody Letniego Grand Prix w Wiśle-Malince. Pierwotnie te zawody miały rozpocząć się wcześniej, bo 16-18 sierpnia, ale po uszkodzeniu przeciwstoku na skoczni zdecydowano się przenieść rywalizację na wrzesień.

Letnie Grand Prix w Wiśle bez Piotra Żyły

W rywalizacji zobaczymy czołowych skoczków, w tym biało-czerwonych. Niestety w rywalizacji zabraknie Piotra Żyły, któremu odnowiła się kontuzja kolana, która od dwóch lat utrudniała mu treningi.

Sztab trenerski na czele z samym zawodnikiem zdecydowali się na artroskopię, podczas której usunięto naszemu zawodnikowi kawałek łąkotki. – Widzę pozytywną stronę tej sytuacji. Przez ostatnie dwa lata Piotrek zawsze musiał być nieco ostrożny podczas realizowania pewnych zadań treningowych. Często odczuwał dyskomfort w kolanie, co wpływało na sposób wykonywania ćwiczeń. Mam nadzieję, że nareszcie odnaleźliśmy źródło tych problemów – mówił jakiś czas temu Thomas Thurnbichler.

Skoki narciarskie. Apel Piotra Żyły do kibiców: Zimą idziemy ful gaz!

Piotr Żyła pomyślnie przeszedł zabieg i tuż przed zawodami w Wiśle wystosował krótki apel do wszystkich kibiców. „Zabieg się udał. Nie mogę się doczekać powrotu na skocznię. Mógłbym wrócić już na zawody LGP w Hinzenbach, ale podejdę do tego na spokojnie. Moim celem będzie udział w Mistrzostwach Polski w październiku. A zimą, to wiadomo... idziemy full gaz!” – czytamy w komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.

Starty Rywalizacji w Wiśle już w piątek. Na 13 września zaplanowano kwalifikacje – kobiet o godzinie 13:00, mężczyzn o godz. 18:00. Konkursy indywidualne w sobotę 14 września wystartują odpowiednio o godz. 11:00 i 15:00, zaś w niedzielę 15 września – o godz. 10:00 i 15:00.

