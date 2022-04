Mike Tyson pobił fana w samolocie. Do sieci trafiło nagranie. Widać krew

TMZ Sports wrzuciło na swój kanał na YouTube film, na którym widać, jak Mike Tyson traci nad sobą kontrolę i okłada pięściami pasażera, który siedział za nim.

Mike Tyson pobił fana w samolocie

Jak dowiedziało się TMZ Sports zajście miało miejsce około 22:30 czasu lokalnego (7:30 w Polsce). Tyson miał wylecieć z Międzynarodowego Lotniska w San Francisco i odbyć podróż na Florydę. Świadek z samolotu opowiedział, że pięściarz był początkowo spokojnie nastawiony do nich i innych pasażerów. Legendarny zawodnik zrobił sobie z nimi wspólne zdjęcie i usiadł na swoim miejscu. Niestety, nazbyt podekscytowany kolega miał usiąść za Tysonem i ciągle mówić wprost do jego ucha.

Mike Tyson zaapelował do natrętnego fana, aby ten się uspokoił. Gdy to nie nastąpiło, pięściarz kilkukrotnie obłożył pięściami twarz mężczyzny. Wideo, które opublikowało TMZ Sports, pokazuje między innymi, jak były zawodnik posuwa się do rękoczynu. Później sfilmowana została twarz zaatakowanego fana, na której widać krew. Świadek twierdzi, że Tyson opuścił samolot chwilę po incydencie. Według źródeł bliskich Tysonowi natrętny fan miał być „ekstremalnie odurzony”.

Kariera Mike'a Tysona

Mike Tyson był profesjonalnym bokserem wagi ciężkiej, który w 1986 roku został najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej. Ten sukces osiągnął w wieku 20 lat. Był także mistrzem świata w czterech najważniejszych federacjach bokserskich. Ze względu na swój agresywny styl walki zyskał takie przydomki, jak „Bestia” i „Żelazny Mike”.

