Tyson Fury wraca do ringu. Nie wytrzymał długo na sportowej emeryturze

W sobotę 23 kwietnia na legendarnym Wembley Tyson Fury zmierzył się z Dillianem Whyte’em. Pod koniec piątej rundy „Król Cyganów” wyprowadził skuteczny podbródkowy i posłał rywala na deski. Co prawda Whyte za chwilę wstał, ale po chwili się zachwiał i sędzia przerwał walkę. Po tym pojedynku, którego stawką był należący do Furyego pas WBC wagi ciężkiej, „Król Cyganów” zakończył sportową karierę.

Dlaczego Tyson Fury chce wrócić do boksowania?

Choć bokser zapewniał, że swojego zdania nie zmieni, to długo nie wytrwał w swoim postanowieniu. Po kilku miesiącach od ostatniej walki 35-latek poinformował, że wraca do ringu i chce zawalczyć z Derekiem Chisorą. Jeśli dojdzie do tej potyczki, będzie to trzecie starcie zawodników. Poprzednie dwa wygrał „Król Cyganów” i teraz liczy na kolejne zwycięstwo.

Pięściarz zamieścił na swoim Twitterze nagranie, w którym oznajmia, że wraca do boksu. Kiedy operator kamery zadał mu pytanie, dlaczego chce się znowu bić, ten odpowiedział jednoznacznie:

Zdecydowałem się wrócić do boksu, bo mogę być pierwszym mistrzem wagi ciężkiej w historii mającym dwie trylogie. Jedną z Deontayem Wilderem, a drugą z Derekiem Chisorą.

Historia pojedynków Fury'ego i Chisory

Ponadto na filmie Tyson Fury poinformował, że jego trenerem będzie Isaac Low, który, jak przyznał „Król Cyganów”, zawsze był przy nim i go wspierał. W przeszłości Tyson Fury zmierzył się dwukrotnie z Derekiem Chisorą i oba te pojedynki wygrał. Jeden z nich w 2011 roku na punkty, a kolejny w 2013 przez nokaut.

