Jan Błachowicz może zmierzyć się z mistrzem. Legenda potwierdza

Ostatnia walka Jana Błachowicza odbyła się 11 grudnia 2022 roku. Przeciwnikiem najlepszego polskiego zawodnika MMA był wówczas Rosjanin Magomed Ankalaev. Sędziowe zadecydowali jednogłośnie za wynikiem remisowym i wiele wskazywało na to, że dojdzie między nimi do rewanżu. Na tę chwilę nic na to nie wskazuje, ale nie oznacza to, że 40-letni polski wojownik zaprzestaje poszukiwań nowych wyzwań. Jedno powoli zaczyna się ziszczać.

Jan Błachowicz zmierzy się z Alexem Pereirą?

Alex Pereira jest mistrzem kategorii średniej i potencjalna walka z Janem Błachowiczem byłaby dla niego debiutem w dywizji półciężkiej. Legendarny zawodnik UFC Chael Sonnen wypowiedział się na temat tego starcia na swoim kanale YouTube. Jego zdaniem byłoby to bardzo ciekawe starcie, które miałoby duże znaczenie w świecie sportów walki i śledziłoby je środowisko z całego świata. Ponadto Polak miał zadeklarować Brazylijczykowi, że chce pojedynku z nim.

– Jan Błachowicz powiedział Pereirze, że będzie jego pierwszym rywalem w wadze półciężkiej. Sądzę, że byłoby to interesujące. Pereira potrzebuje pojedynku o dużym znaczeniu – powiedział 46-latek.

Chael Sonnen pochwalił Jana Błachowicza

Były wojownik UFC nie omieszkał pochwalić również byłego mistrza UFC w wadze półciężkiej za jego medialne ruchy, które poczynił w ostatnich tygodniach. Jego zdaniem świadczy to o dużym głodzie walki „Cieszyńskiego Księcia”, który najpierw wyzwał do walki w kategorii średniej Israela Adesanyę, którego już raz pokonał, po czym starł się słownie z mistrzem wagi półciężkiej Jamahalem Hillem.

– Podoba mi się to, co robi Błachowicz. Wygląda na trochę wygłodniałego. Wcześniej był bardzo cichy, a teraz łapie się każdej okazji, jaka się nadarza. Zaproponował Adesanyi, że zejdzie do wagi średniej na rewanż. To naprawdę ciekawe. Zwłaszcza że już raz go pokonał – dodał Chael Sonnen.

