Mariusz Pudzianowski zaczepił Andrzeja Dudę. W ten sposób zwrócił się do prezydenta

Mariusz Pudzianowski od ponad 20 lat związany jest z zawodowym sportem. Rozpoczynał jako strongman i wielokrotnie został mistrzem świata tej kategorii. Od 2009 roku zajął się sportami walki i 11 grudnia zadebiutował w pojedynku z Marcinem Najmanem, który odbył się na warszawskim Torwarze i zakończył się pewnym zwycięstwem „Pudziana”. Swoje ostatnie starcie z Arturem Szpilką przegrał po nokaucie w drugiej rundzie. Poza sportem Pudzianowski słynie także z aktywności w mediach społecznościowych i zaskakujących wpisów.

Mariusz Pudzianowski zaczepił Andrzeja Dudę

W piątek, 14 lipca Mariusz Pudzianowski odniósł się do jednego z filmów opublikowanego przez NATO, w którym prezydent Polski, Andrzej Duda został przedstawiony jako husarz. Kilka tygodni temu były strongman został niemal identycznie zaprezentowany podczas gali XTB KSW 83: Colosseum 2, kiedy doszło do wspomnianej wcześniej walki z Arturem Szpilką. 46-latek dodał do zdjęcia prześmiewczy wpis, którym wywołał mnóstwo komentarzy.

„Andrzej, ktoś wkleił moją twarz do zdjęcia. Jak myślicie, pasuje? Ktoś tu mnie podrabia i papuguje” – napisał Mariusz Pudzianowski.

Fani niemal natychmiastowo zareagowali na wpis wielokrotnego najsilniejszego człowieka świata. W komentarzach pod zamieszczonym zdjęciem możemy przeczytać: „Dwóch mocarzy”, „Pudzian na Prezydenta!”, „Pięknie wygląda”, „O, Andrzej zdenerwował Pana Mariusza. Czyli będą przyspieszone wybory?”, „Pudzian vs Duda na KSW” i wiele innych opinii. Nie wiadomo, kiedy Mariusz Pudzianowski wróci do klatki, jednak po ostatniej walce można stwierdzić, że jest już blisko zakończenia kariery zawodniczej, choć on sam jeszcze nie zapowiedział, że wkrótce do tego dojdzie. Podobnego zdania są włodarze KSW.

