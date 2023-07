Ile zarobi Krzysztof Włodarczyk w FAME MMA? Zawrotna kwota

Freak Fighty są coraz popularniejsze w naszym kraju. Wysokie zainteresowanie i duże stawki sprawiają, że na tych galach występuje coraz więcej gwiazd sportu. W oktagonie tych federacji mogliśmy oglądać m.in. Marcina Wrzoska, Ewę Brodnicką, Michała Pasternaka, Marcina Najmana, Artura Szpilkę, Normana Parke'a, a nawet Bombardiera i Pawła "Popka Monstera" Mikołajuwa, którzy przed laty walczyli z Mariuszem Pudzianowskim na galach KSW.

Krzysztof Diablo Włodarczyk w FAME MMA

Teraz do tego grona dołączył inny znany pięściarz – Krzysztof Włodarczyk, który jeszcze kilka miesięcy temu otwarcie krytykował to środowisko. – Te wszystkie, tak zwane freak fightowe szalone organizacje, to są dla mnie ufoludki. Cyrkowcy, klauny i ludzie, którzy gdzieś lewitują w gwiazdach – komentował w rozmowie z kanałem YouTube "MMA – bądź na bieżąco"

Teraz jednak zmienił zdanie i jak tłumaczy rzecznik federacji z Hubertem Mściwujewskim z "MMA – BNB", ten zdecydował się na walkę we freak fightach, bo federacja przedstawiła mu plan na jego osobę, co go ostatecznie przekonało, mimo wcześniejszej niechęci. – To nie jest ad hocowy skok, tylko dokładnie przedstawiliśmy mu plan, jak ma to wyglądać, co chcemy osiągnąć i jak możemy sobie pomóc – wyznał Michał Jurczyga.

Gwiazda FAME MMA wyzwała Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka do walki

Na swój debiut we "freakach" 41-letni pięściarz nie będzie jednak długo czekał. "Diablo" ma wystąpić na gali FAME MMA 19, która zaplanowana jest na 2 września w krakowskiej Tauron Arenie. Choć nie wiadomo oficjalnie, kto jest jego przeciwnikiem, to chęć na taką walkę wyraziła jedna z gwiazd federacji – Arkadiusz Tańcula, który przegrał swoją ostatnią walkę na "osiemnastce" z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką o pas mistrzowski kategorii średniej.

- Chciałbym zawalczyć z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. To byłaby petarda. Mogę dostosować się do jego wagi. Z Krzysztofem Głowackim również podjąłbym rękawicę – powiedział na łamach "Przeglądu Sportowego" jakiś czas temu.

Ile zarobi Krzysztof Włodarczyk w FAME MMA?

Z kolei "Super Express" nieoficjalnie ustalił, że Krzysztof "Diablo" Włodarczyk może zarobić bardzo dużo pieniędzy. Według doniesień dziennika za walkę na gali Fame MMA 19 ma on otrzymać 100 tys. euro, czyli niespełna 500 tys. złotych.

To nie jest rekordowa stawka w szeregach federacji. Jakiś czas temu mówiło się nieoficjalnie, że zbanowany YouTuber i streamer Sergiusz "The NitroZyniak" Górski, który obecnie działa na platformie Kick otrzymał gażę oscylującą w okolicach miliona złotych.

