Jan Błachowicz zdradził, dlaczego chciał walczyć z Alexem Pereirą. „Personalny rewanż”

Jan Błachowicz wraca do oktagonu federacji UFC Podczas gali oznaczonej numerem 291 jego rywalem będzie Alex Pereira (7-2, 6 KO), doświadczony zawodnik mieszanych sztuk walk. Mierzący 191 centymetrów wzrostu 35-latek przebił się do wielkiego świata sportu rywalizując w kickbokserskiej federacji Glory. Od 2021 roku występuje w UFC i w tym czasie zdążył zostać mistrzem kategorii średnie, ale w kwietniu stracił pas po przegranej z Israelem Adesanyą.

Jan Błachowicz zdradził, dlaczego chciał walczyć z Alexem Pereirą

Pas UFC, tylko wagi półciężkiej dzierżył przez jakiś czas „Cieszyński Książę”, który stracił w marcu 2021 roku po porażce przez duszenie z Gloverem Teixeirą. Błachowicz miał szansę odzyskać to, co zdobył we wrześniu 2020 roku. Jednak jego walka z Ankalajewem zakończyła się remisem, w związku z czym nowy mistrz nie został wyłoniony.

W wywiadzie zamieszczonym na kanale YouTube „UFC – Ultimate Fighting Championship” Polak wyznał, że traktuje ten pojedynek, jak rewanż z Teixeirą. – Glover jest już na emeryturze, więc nie z nim nie zawalczę. Dla mnie ten pojedynek to personalny rewanż przeciwko niemu. Są przyjaciółmi i razem trenują – wyznał.

– Jestem gotowy na ten pojedynek i wyślę go z powrotem do jego kategorii – podkreślił.

Jan Błachowicz: Tacy rywale mnie motywują

„Cieszyński Książę” zdradził również kulisy tego, jak doszło do tej walki. – Poprosiłem moją menadżerkę, by wysłała wiadomość federacji, że chcę z nim walczyć – wyznał.

– To świeża krew w tej kategorii wagowej, coś nowego. To świetny kickboxer i bardzo twardy gość. Tacy rywale mnie motywują – zakończył.

Gala UFC 291 w Salt Lake City odbędzie się w nocy z 29 na 30 lipca (z soboty na niedzielę). Według planów ma rozpocząć się o godzinie 00:30 30 lipca. Z kolei walka Jana Błachowicza z Alexem Pereirą najprawdopodobniej odbędzie około godz. 4:00. Transmisję na żywo będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu: Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport Fight.

