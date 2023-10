Karolina Kowalkiewicz chciała odebrać sobie życie. Szokujące wyznanie wojowniczki

Karolina Kowalkiewicz przechodziła przez wiele wzlotów i upadków w swojej sportowej karierze. Po serii pięciu porażek z rzędu na poważnie rozważała zakończenie przygody ze sportem. Rozpoczęła się ona od klęski z Jessicą Andrade w 2018 roku, po czym pokonywały ją: Michelle Waterson-Gomez, Alexa Grasso, Xiaonan Yan oraz Jessica Penne. Potem role się odwróciły i Polka rozpoczęła serię czterech triumfów pod rząd. Teraz podzieliła się traumatycznymi wyznaniami.

Karolina Kowalkiewicz chciała odebrać sobie życie

W czerwcu ubiegłego roku Karolina Kowalkiewicz pokonała Felice Herring, czym rozpoczęła wspomnianą serię zwycięstw. Następnie jej wyższość musiały uznać Silvana Juarez, Banessa Dempopoulos, a w październiku 2023 roku Diana Belbita. To tylko odzwierciedliło jej niezwykłą odporność psychiczną, niezłomny charakter, a przede wszystkim wolę walki. Choć dziś 38-letnia już wojowniczka toczy walki w oktagonie, tak przed laty jako dziecko musiała walczyć z samą sobą. Miała duże problemy natury psychicznej, o których opowiedziała w wywiadzie dla serwisu „Weszło”.

– W młodości chorowałam na depresję. Miałam bardzo dużo problemów: nie mogłam się odnaleźć w szkole i wśród rówieśników. Mama po raz pierwszy zaprowadziła mnie do psychologa, kiedy miałam 6 lat. Byłam bardzo wycofanym dzieckiem, zamkniętym w sobie i nadwrażliwym (...) Kiedy byłam nastolatką, nie radziłam sobie ze sobą i własnymi emocjami. Okaleczałam się. Doszło do momentu, w którym próbowałam odebrać sobie życie – opowiadała Karolina Kowalkiewicz.

Jak sama wyznaje, farmakologia i wizyty u psychiatrów nie były tak skuteczne w walce z jej problemami, co rozpoczęcie treningów sportów walki. To one sprawiły, że poczuła się naprawdę szczęśliwa i dzięki temu zrezygnowała z leków i terapii. Wyznała, że gdyby naprawdę chciała się zabić, to nikt by jej nie uratował. – Wiele prób samobójczych to jest wołanie o pomoc. Ludzie mają nadzieję, że ktoś ich znajdzie i wyciągnie z trudnej sytuacji życiowej – dodała „The Polish Princess”.

Czytaj też:

UFC może wrócić do Polski. Wygadał się zawodnik federacjiCzytaj też:

Reprezentant Polski otrzymał ogromne wyróżnienie. Zawalczy w main evencie na gali UFC