Wielka tajemnica KSW ujawniona. To z nim będzie walczył Tomasz Adamek

Od dłuższego czasu trend jest jednoznaczny – gwiazdy sportów walki garną się do MMA z wielu względów, od prestiżu, przez popularność gal, po możliwość zarobienia ogromnych pieniędzy. Jednym ze sportowców, którzy postanowili pójść w tę stronę, jest również Tomasz Adamek. Choć ma on już 47 lat, wciąż czuje się dobrze i chce dawać show oraz radość swoim kibicom. W związku z tym wkrótce znów zobaczymy go w ringu.

Tomasz Adamek kontra Mamed Chalidow

Plotki na temat tego, z kim zmierzy się pięściarz, krążyły już od dłuższego czasu. Pisano i mówiono o „prawdziwym hicie”, aczkolwiek nie wiadomo było, kto stanie naprzeciw naszej gwiazdy. Stało się to nieco bardziej jasne, gdy oliwy do ognia dolał sam Mamed Chalidow, który swego czasu ogłosił, iż zamierza wziąć udział w pojedynku bokserskim. To właśnie on spopularyzował MMA w Polsce, jest największą gwiazdą KSW i w związku z tym nie dziwota, że po połączeniu kropek w środowisku aż zawrzało.

Teraz Interii udało się potwierdzić niesprawdzone do tej pory informacje. To właśnie z Chalidowem zmierzy się Adamek. Wiadomo już też, kiedy powinno dojść do pojedynku tych dwóch żywych legend. „Do starcia ma dojść na gali KSW 24 lutego w PreZero Arenie w Gliwicach. To w tej chwili obowiązująca data. Ustalenie faktów w tej sprawie nie było łatwe, ponieważ przepływ informacji jest bardzo szczelny” – czytamy w artykule opublikowanym na wspomnianym portalu.

Dodatkowym smaczkiem dla walki Adamka i Chalidowa jest fakt, iż ma się ona odbyć na zasadach bokserskich. Zawodnicy nałożą na dłonie tradycyjne rękawice, a nie takie znane między innymi z gal MMA. W związku z tym największa gwiazda KSW będzie musiała nieco zmienić swoje podejście. Choć 43-latek w stójce również radzi sobie świetnie, to w parterze jest jeszcze groźniejszy. Teraz jednak będzie musiał postawić na inne metody. Dlatego jego pojedynek z doświadczonym pięściarzem jawi się jako jeszcze bardziej interesujący.

