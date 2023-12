Auto polskiej gwiazdy KSW ostrzelane w Holandii. Szokujące informacje

Arkadiusz Wrzosek przygotowuje się do kolejnej walki na KSW, do której dojdzie 20 stycznia na warszawskim Torwarze. Jego przeciwnikiem na 90. odsłonie gali będzie Ivan Vitasović. Od jakiegoś czasu 31-latek znów zamieszkuje w Holandii, gdzie pod okiem zaufanego trenera ćwiczy nad poprawą formy. Mało brakowało, a doszłoby do wielkiej tragedii z jego udziałem.

Auto Arkadiusza Wrzoska ostrzelane na holenderskiej ulicy

Kilka lat temu Arkadiusz Wrzosek rozpoczął treningi w klubie Hemmers Gym, znajdującym się w Bredzie. Jego właściciel Nick Hemmers przygotowuje 31-letniego utytułowanego kickboksera z Polski do następnych walk. We wtorek 12 grudnia doszło do niespodziewanej i szokującej sytuacji. Jak podaje holenderski portal bndestem.nl samochód, w którym znajdował się gwiazdor KSW wraz z innym pasażerem, został ostrzelany w pobliżu klubu.

Niedługo po tej sytuacji wspomniany trener polskiego wojownika opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ogłosił, że Wrzoskowi nic się nie stało, a sytuacja nie ma niczego wspólnego z nim oraz jego klubem sportowym. Podobnie informacje przekazał polski fotograf Piotr Kucza. „Niepokojące wieści dochodzą z Holandii. Wczoraj w Bredzie został ostrzelany samochód Arka Wrzoska, przygotowującego się do swojej kolejnej walki. Na szczęście Arkowi nic się nie stało” – czytamy.

Dziennikarze serwisu WP Sportowe Fakty skontaktowali się z Arkadiuszem Wrzoskiem, ale nie chciał komentować zaistniałych okoliczności. Arkadiusz Wrzosek po raz ostatni wyszedł do oktagonu 3 czerwca podczas gali XTB KSW Collosseum 2, kiedy pokonał Bogdana Stoicę. Dotychczas stoczył trzy walki w formule MMA i wszystkie zwyciężył, w tym jedną z popularnym Tomaszem Sararą. Był to jego debiutancki pojedynek w KSW.

