Niespodzianka podczas KSW Colosseum 2. Artur Szpilka znokautował Mariusza Pudzianowskiego

W sobotę 3 czerwca KSW po raz drugi w historii zorganizowała swoją galę na PGE Narodowym. Na Colosseum 2 zawalczyły największe gwiazdy federacji, m.in. Mamed Khalidov, Mariusz Pudzianowski, Artur Szpilka, Michał Materla i wielu innych.

Hitowe starcie podczas KSW. Pudzianowski zmierzył się ze Szpilką

Jedną z najciekawszych walk na karcie było starcie Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Najsilniejszy człowiek na świecie zmierzył się z byłym pretendentem do pasa mistrzowskiego WBC w formule MMA.

Faworytem bukmacherów i wielu kibiców był „Pudzian”, który był zdecydowanie cięższy i bardziej doświadczony od swojego oponenta. Walka rozpoczęła się dość niespodziewanie. Artur Szpilka próbował zaskoczyć Mariusza Pudzianowskiego już na początku pierwszej rundy.

Zaskakujące otwarcie Szpilki i szybkie obalenie Pudzianowskiego

„Szpila” wleciał w „Pudziana” latającym kolanem, co mogło być katastrofalne w skutkach dla tego pierwszego, bo najsilniejszy człowiek świata przejął tę próbę ataku i obalił rywala. Mariusz Pudzianowski przeleżał na przeciwniku niemal całą rundę, próbując dojść do dosiadu.

Kiedy już mu się to udało, szukał pomysłu na skończenie Szpilki. Były pretendent do pasa mistrzowskiego WBC umiejętnie się bronił, ale raz po raz ciosy najsilniejszego człowieka świata docierały do jego głowy.

Błąd Mariusza Pudzianowskiego w drugiej rundzie

W drugiej rundzie „Pudzian” znów poszukał obalenia, ale „Szpila” dał radę się wybronić. Wtedy Mariusz Pudzianowski popełnił błąd i postanowił pójść na wymianę w stójce. Wywodzący się z boksu zawodnik wykorzystał to i trafił oponenta lewym sierpowym. Najsilniejszy człowiek świata rażony padł na matę, a Szpilka zasypał go gradem ciosów.

To było trzecie w karierze zwycięstwo Artura Szpilki w MMA. Wcześniej „Szpila” triumfował przed czasem z – Siergiejem Radczenką i Denisem Załęckim.

