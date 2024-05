Trener Andrzeja Gołoty widział w nim jego następcę. Tragiczna śmierć boksera

Nick Mazurek był pięściarzem na stałe żyjącym w USA, choć mającym polskie pochodzenie. Jego matka pochodziła z Sycylii, natomiast ojciec był Polakiem, wywodzącym się z Warszawy.

Trener Andrzej Gołoty widział w nim jego następcę

O śmierci Mazurka poinformował w mediach społecznościowych Przemek Garczarczyk, dziennikarz specjalizujący się w tematach bokserskich. Mazurek to były podopieczny Sama Colonny. Dokładnie tego samego, który przed wielu laty trenował Andrzeja Gołotę. To właśnie Colonna stwierdził, że w przypadku Mazurka mowa o naprawdę wielkim talencie. Człowieku, który ma lewy prosty porównywalny do uderzenia Gołoty.

Nietrudno było zatem o porównania Mazurka do „Andrew”. Ostatecznie jednak kariera zawodowa tego pierwszego nie była zbyt długa. Choć pod skrzydła Colonny Mazurek trafił już w wieku 16. lat, ostatecznie na zawodowych ringach stoczył zaledwie dziewięć oficjalnych pojedynków. Co ciekawe, wszystkie były wygrane, sześć z nich przed czasem.

Ostatnia oficjalna walka to jednak dawne czasy, rok 2018, czerwiec. Wygrana nad Terrellem Jamalem Woodsem. Mazurek sparzył się jednak finansowo na jednym z promotorów, który miał oszukać pięściarza.

– Rozmawiałem już z Nickiem wiele razy, żeby przyszedł na trening, ale to strasznie zawzięty i charakterny chłopak. Czasami ze szkodą dla samego siebie. Byłoby żal zaprzepaścić taki talent, taki młotek w lewym prostym. Czekam, żeby to wszystko się wyklarowało, żeby wreszcie wrócił na treningi. Gadaniem niczego nie wygra, choć w konflikcie z promotorem ma sporo racji… – komentował w 2018 roku na łamach Polsatu Sport wspomniany trener Collona.

Tajemnicza śmierć pięściarza Nicka Mazurka

Co dokładnie się stało? Przyczyny śmierci nie są znane. Nie ulega jednak wątpliwości, że to tragiczne wieści ze świata sportów walki.

„Zmarł tragicznie, młody chłopak. NIGDY nie wiemy co się dzieje za zamkniętymi drzwiami świata innych ludzi” – krótko skwitował w mediach społecznościowych cytowany wcześniej Garczarczyk.

Mazurek zmarł w wieku zaledwie 30 lat.

