Mariusz Pudzianowski nawet się nie zastanawiał. Zobaczymy go we freakfightach?

Freakfighty stają się coraz popularniejsze wśród sportowców. Wiele osób, które są u schyłku swojej kariery zdecydują się na zarobek w federacjach takich jak Fame MMA. W oktagonie tych federacji wystąpili tacy sportowcy jak Tomasz Adamek – były mistrz świata, Andrzej Fonfara – MŚ IBO, Albert Sosnowski – pięściarz, Marcin Wrzosek, Karolina Owczarz – zawodnicy KSW oraz Klaudia Syguła.

Ponadto we freakfightach oglądaliśmy byłych piłkarzy – Tomasza Hajto, Jakuba Wawrzyniaka, Błażeja Augustyna, Jakuba Koseckiego, czy Jakuba Rzeźniczaka, siatkarzy – Zbigniew Bartman, czy nawet olimpijczycy – Piotr Lisek.

Mariusz Pudzianowski, czyli legenda polskiego sportu wciąż jest aktywnym zawodnikiem KSW. Od jakiegoś czasu spekulowano, czy nie przejdzie on na emeryturę, ale przedłużył kontrakt z federacją. 47-latek walczył m.in. z Mamedem Chalidowem, Arturem Szpilką czy Michałem Materlą. Teraz „Pudzian” na pewno powróci do klatki 16 listopada w Arenie Gliwice.

Były mistrz świata Strong Man jest ambasadorem Bafra Kebab. W związku z tym firma nakręciła z nim krótki TikTokowy format „Szybkie Strzały z Pudzianem”. 47-latek został m.in. zapytany o to, czy wolałby zakończyć karierę w MMA, czy zadebiutować we freakfigtach.

Mariusz Pudzianowski długo nie myślał i odpowiedział bez wahania, że wolałby przejść na emeryturę.

W piątek 4 października odbyła się gala Fame: The Freak, gdzie zawalczyli m.in. Michał Pasternak (ex One Championship) i Mateusz Kubiszyn (mistrz Gromdy, czyli walk na gołe pięści). Następna gala FAME MMA 23 zaplanowana została na 23 listopada 2024 roku. Zawalczy tam m.in. Makhmud Muradov, czyli były zawodnik UFC.

