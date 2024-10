Ogromne zmiany w sportach walki. Kibice będą zaskoczeni

Wydarzenia organizowane przez KSW, czyli jedną z największych federacji mieszanych sztuk walki w europie przez lata transmitowane były w Polsacie. W 2021 roku doszło do przetasowań na rynku i od grudnia były one transmitowane w serwisie Viaplay.

KSW w Canal+

Teraz znów się to zmieni. Federacja KSW ogłosiła, ze gala 99., która jest zaplanowana na 7 października, będzie po raz ostatni transmitowana na tej platformie. Ma to m.in. związek z wycofaniem się Viaplay z Polski w 2025 roku.

Jak się okazuje, federacja mieszanych sztuk walki długo nie musiała się zastanawiać, co dalej. W poniedziałek 14 października ogłoszono zawarcie współpracy KSW z Canal +. Podmioty podpisały strategiczny kontrakt na trzy lata. „Fani KSW zyskają dostęp do transmisji 10 gal rocznie w ramach pakietu CANAL+ Super Sport oraz będą mogli kupić dostęp do 2 dodatkowo płatnych gal specjalnych. Wszystkie wydarzenia będą transmitowane w jakości minimum Full HD 1080” – czytamy w komunikacie.

– W CANAL+ od lat dostarczamy widzom niezapomnianych emocji sportowych za sprawą szerokiego portfolio praw sportowych dostępnych w naszej ofercie, w tym m.in. praw do transmisji wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA i PKO BP Ekstraklasy, spotkań LaLiga EA Sports, Premier League i NBA czy tenisowych tuniejów z cyklu WTA. Cieszymy się z nawiązania ekskluzywnej współpracy z federacją KSW, dzięki której dołączymy do naszej oferty kolejne unikalne wydarzenia. Jestem przekonana, że dzięki szerokiej dostępności CANAL+ na wielu różnych platformach, w tym również online, gale KSW będzie mogło zobaczyć jeszcze większe grono kibiców – poinformowała Edyta Sadowska, prezes zarządu i dyrektor generalna CANAL+ Polska.

twitter

Maciej Kawulski: Jedno z najważniejszych wydarzeń

Pierwsza gala KSW transmitowana przez Canal+ odbędzie się już 16 listopada w Gliwicach. Będzie to jubileuszowe 100. wydarzenie.

– Jubileuszowa gala XTB KSW 100 to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii i ukoronowanie dwóch dekad działalności KSW. Tego wieczoru fani MMA będą mogli wziąć udział w wyjątkowym widowisku i obejrzeć starcia na najwyższym poziomie. Gala cieszy się szczególnym zainteresowaniem, dość powiedzieć, że na miesiąc przed wydarzeniem zostało do kupienia tylko ostatnie kilkaset biletów, a wszystkich kibiców, którzy nie będą mogli być z nami tego dnia w Gliwicach, zapraszamy do oglądania transmisji za pośrednictwem Canal+ oraz na KSWTV.com – podkreślił Maciej Kawulski, współwłaściciel Federacji KSW.

Czytaj też:

Mariusz Pudzianowski nawet się nie zastanawiał. Zobaczymy go we freakfightach?Czytaj też:

Artur Szpilka został zmasakrowany w 14 sekund. Zobacz, co zrobił z nim rywal