Justyna Kowalczyk wzruszająco wspomina zmarłego męża. Opublikowała wymowne zdjęcie

Kacper Tekieli zginął tragicznie 17 maja podczas zejścia ze szczytu Jungfaru w Szwajcarii. Jego celem było zdobycie wszystkich 82 czterotysięczników, znajdujących się w Alpach. Kiedy do Polski dotarła wieść o śmierci męża Justyny Kowalczyk-Tekieli, rozpisywały się o tym media w całym kraju. Jego ciało odnaleziono dzień później, czyli 18 maja. Dokładnie dwa miesiące od tej wielkiej tragedii żona zmarłego alpinisty opublikowała w mediach społecznościowych wymowny wpis.

Dwa miesiące temu zginął mąż Justyny Kowalczyk-Tekieli

Justyna Kowalczyk-Tekieli razem z rodziną wybrała się do Szwajcarii, gdzie wspólnie podróżowali kamperem. W dniu, w którym doszło do katastrofy, była biegaczka narciarska wraz z synem wybrała się do Polski, gdzie otrzymała od męża wiadomość ze szczytu jednej z gór. Następnie ich kontakt się urwał, a gdy przez dłuższy czas Kacper Tekieli się nie odzywał, jego żona zaalarmowała odpowiednie służby. Jak się okazało, jej obawy były słuszne.

„Miałam zaplanowany wcześniej wylot do Polski na kilka dni. Więc Kacper wymyślił, że jeszcze spróbuje kilka tych łatwych szczytów zdobyć, na trudniejsze z mocnymi szczelinami itd. poumawiał się z innymi ludźmi, żeby nie iść samemu. Już mu nie pomogą. Tatuś odbierał mnie i Hugotka z lotniska w Balicach. Gdy dojeżdżaliśmy do Kasiny, Kacper najpewniej odszedł. Wiedział, że jestem w najbezpieczniejszym miejscu. Pewnie takich małych niecek nawianych śniegiem, jak ta, która spowodowała wypadek, minął w swoim życiu dziesiątki, nieświadomy zagrożenia” – mówiła Justyna Kowalczyk-Tekieli w dniu pogrzebu męża.

Justyna Kowalczyk-Tekieli opublikowała wzruszający wpis

Od chwili tej wielkiej straty Justyna Kowalczyk-Tekieli co jakiś czas dzieli się z fanami w mediach społecznościowych wspomnieniami, w których zamieszcza wpisy o zmarłym mężu. Dokładnie dwa miesiące po jego śmierci zamieściła na Facebooku zdjęcie Kacpra Tekielego, do którego dodała poruszający opis oraz emotikonki przedstawiające czarnego kota oraz czerwone serduszko.

„Dwa miesiące. Umierać – to nic, straszne jest nie żyć” – zacytowała słowa Wiktora Hugo.

facebookCzytaj też:

Wzruszający wpis Justyny Kowalczyk na Instagramie. Chwyta za serceCzytaj też:

Justyna Kowalczyk broni Igę Świątek. „Szambo się wylewa”