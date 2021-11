Remigiusz Mróz zaskoczył swoim wpisem. Nawiązał do występu Igi Świątek

Iga Świątek nie zaliczy początku WTA Finals do udanych. Polka na inaugurację turnieju przegrała z Marią Sakkari, co było już jej trzecią porażką z Greczynką w obecnym sezonie. 20-latka bardzo emocjonalnie przyjęła rozstrzygnięcia na korcie, zalewając się łzami w ostatnim gemie. Nie była to zresztą pierwsza taka reakcja tenisistki z Raszyna, która znana jest z tego, że niekiedy ma problemy z opanowaniem emocji.

Remigiusz Mróz wspiera Igę Świątek

Świątek nawet po słabszych występach może liczyć na wsparcie swoich kibiców. Jak się okazało, jest wśród nich Remigiusz Mróz. „Rok temu pisałem Afekt, wszystkich ulubioną część Chyłki. A fun fact jest taki, że tamtejsza Iga dostała imię na cześć Igi Świątek. (#MuremZaIgą)” – napisał autor powieści na Twitterze.

Wspomniany „Afekt” ukazał się na rynku wydawniczym w marcu bieżącego roku. Jedną z bohaterek powieści jest Iga Zawada, która została aplikantką Joanny Chyłki. Sama akcja oscyluje wokół sprawy pedofila, który jest bratem kandydata na prezydenta mającego znaczące szanse na objęcie urzędu. W serwisie Wprost.pl ukazała się recenzja tej książki, która była trzynastą pozycją cyklu.

WTA Finals. Świątek po meczu z Sakkari

Po przegranym meczu na inaugurację WTA Finals Świątek doceniła swoją rywalkę. – Sakkari to bardzo trudna i wymagająca przeciwniczka. Ona doskonale wie, kiedy atakować i wie, kiedy należy się wycofać. Świetnie potrafi wyczekiwać na odpowiedni moment. Zrobiła w tym bardzo duży postęp – stwierdziła tenisistka cytowana przez TVP Sport.

