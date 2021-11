Gdzie i kiedy Polacy rozpoczną sezon tenisowy? Znamy kalendarz na pierwsze tygodnie 2022 roku

Do początku 2022 roku jeszcze daleko, ale już teraz ATP i WTA doszły do porozumienia w kwestii terminu rozpoczęcia nowego sezonu tenisowego. Wiemy, kiedy i gdzie do rywalizacji mogą stanąć Polacy.

To już pewne – 25 listopada poznaliśmy terminarz na kilka pierwszych tygodni następnego sezonu tenisowego. W 2022 roku rozgrywki rozpoczną się w Australii. Federacje ATP oraz WTA porozumiały się już w kwestii poszczególnych dat oraz organizacji ich ważnych rozgrywek. ATP i WTA opublikowały kalendarz rozgrywek. Kiedy Australian Open? Według informacji podanych przez oba związki, intensywne granie rozpocznie się już w Nowy Rok. Tego dnia wystartuje ATP Cup w Sydney, które potrwa do 9 stycznia. Niemalże równolegle odbędą się także imprezy ATP i WTA w Adelajdzie (2-9 stycznia) i Melbourne (3-9) stycznia. W drugim tygodniu tego miesiąca tenisiści oraz tenisistki zmierzą się w rozgrywkach WTA 500 oraz ATP 250. Te odbędą się w Sydney między 9 a 15 stycznia. W podobnym okresie rozegrane zostaną także trzystopniowe eliminacje do Australian Open 2022. Co ciekawe pierwotny plan zakładał, że odbędą się one w innym miejscu świata – konkretnie: na Bliskim Wschodzie – ale ostatecznie zrezygnowano z tego rozwiązania głównie ze względu na pandemiczną logistykę. Najważniejszy turniej natomiast, czyli wielkoszlemowy Australian Open, odbędzie się natomiast w drugiej połowie stycznia, czyli od 17 do 30 dnia tego miesiąca. Iga Świątek i Hubert Hurkacz mogą zagrać w Australii Na razie nie wiadomo, w jakich rozgrywkach wystąpią Polacy i kto znajdzie się w kadrze Biało-Czerwonych. Na pewno jednak wyślemy do Australii naszych sportowców, ponieważ australijskie turnieje cieszą się dużym prestiżem, zwłaszcza Australian Open. Można więc zakładać, że na tamtejszych kortach w akcji zobaczymy między innymi Igę Świątek oraz Huberta Hurkacza. Szczególnie warszawianka ma dobre wspomnienia z tego kraju. W 2021 rok wygrała bowiem rozgrywki w Adelajdzie. Czytaj też:

