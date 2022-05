Po tym zagraniu Huberta Hurkacza komentatorzy byli zdumieni, a kibice wiwatowali. Co za akcja!

Pierwszy set meczu trzeciej rundy Rolanda Garrosa między Hubertem Hurkaczem i Davidem Goffinem stanowił kwintesencję tenisa. Zawodnicy grali gem za gem, prezentując po drodze długie wymiany i popisując się efektownymi zagraniami. Świadkami jednego z nich byliśmy w drugim gemie, przy podaniu Belga. Polak najpierw sprytnie zagrał przy siatce, a następnie popisał się spektakularną obroną, chociaż stał ustawiony tyłem do siatki.

French Open. Hubert Hurkacz zachwycił swoim zagraniem

Akcja w wykonaniu tenisisty z Wrocławia zachwyciła nie tylko publiczność, która zareagowała żywiołową reakcją. – Niewiarygodne, co on zrobił – zastanawiali się komentatorzy Eurosportu. Jak dodali, zagranie Hurkacza można określić mianem nie tylko jednej z „piłek dnia”, ale też całego turnieju.

Wymiana w meczu Hurkacza i Goffina nie umknęła też uwadze organizatorów French Open. Powtórka efektownego zagrania 25-latka pojawiła się na oficjalnym twitterowym profilu turnieju. Materiał udostępnił także sam zawodnik, dodając wymowny podpis: „Każda piłka się liczy”.

Roland Garros 2022. Hubert Hurkacz w czwartej rundzie

Hurkacz pokonał Goffina w trzech setach i awansował do czwartej rundy French Open. Rywalem rozstawionego z numerem 12. tenisisty będzie turniejowa „ósemka” czyli Casper Ruud. Norweg w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa wyeliminował Jo-Wilfrieda Tsongę, później poradził sobie z Emilem Ruusuvuorim, a następnie odesłał do domu Lorenzo Sonego. Jego starcie z Polakiem zaplanowano na poniedziałek 30 maja.

Dla Hurkacza już sam udział w czwartej rundzie French Open i tak będzie dużym sukcesem. Do tej pory Polak przeciętnie radził sobie na kortach w Paryżu, odpadając w pierwszej lub drugiej rundzie rywalizacji. Ruud z kolei trzykrotnie osiągał trzecią rundę turnieju. Nigdy jednak, w przeciwieństwie do Polaka, nie dotarł do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Przypomnijmy, w 2021 roku Hurkacz osiągnął półfinał Wimbledonu, w którym przegrał z Matteo Berrettinim.

