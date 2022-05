Hubert Hurkacz kontra Casper Ruud w 1/8 French Open. O której mecz i gdzie transmisja online i w TV?

W pewnym sensie można powiedzieć, że Hubert Hurkacz w trwającej obecnie odsłonie French Open już i tak odniósł sukces. W historii swoich występów w tych wielkoszlemowych rozgrywkach nigdy nie szło mu dobrze. W 2018 roku dodarł do drugiej rundy i był to jego najlepszy wynik w turnieju imienia Rolanda Garrosa. W trzech następnych sezonach odpadał już po pierwszym starciu.

Trudny przeciwnik Huberta Hurkacza w 1/8 finału French Open 2022

Tym razem jednak wrocławianin przełamał swego rodzaju klątwę, przechodząc aż do 1/8 finału. Będzie to dla niego już czwarta potyczka w tegorocznym French Open. Aby dotrzeć do tego etapu, musiał pokonać trzech przeciwników. Z naszym rodakiem przegrywali kolejno: Giulio Zepperi (0:3 – 5:7, 2:6 i 5:7); Marco Cecchinato (0:3 – 1:6, 4:6 i 2:6) oraz David Goffin (również 0:3 – 5:7, 2:6 i 1:6).

Polak więc jak dotąd radził sobie doskonale, aczkolwiek teraz jego rywalem będzie zdecydowanie mocniejszy przeciwnik. Pochodzący z Norwegii tenisista zajmuje obecnie ósme miejsce w rankingu ATP, mając na koncie prawie 900 punktów więcej niż Hubert Hurkacz. Ten z kolei aktualnie plasuje się na 13. lokacie

Hubert Hurkacz kontra Casper Ruud. O której mecz i gdzie transmisja online i w TV?

Spotkanie Huberta Hurkacza z Casperem Ruudem zaplanowano na 30 maja. Należy spodziewać się, iż obaj tenisiści wyjdą na kort około godziny 12:30. Transmisja odbędzie się na antenie kanału Eurosport 1, z kolei w internecie będzie można obejrzeć je w serwisach takich jak polsatboxgo.pl albo player.pl.

