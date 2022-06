Spontaniczna radość Igi Świątek. Wyściskała się z jednym z najlepszych piłkarzy na świecie

Oglądanie Igi Świątek w tym sezonie jest niezwykłą przyjemnością. Zrobiła gigantyczny postęp. Raszynianka gra jak z nut, wygrywając mecz za meczem. Przed finałem Roland Garros była niepokonana od 34. spotkań. Tym samym wyrównała rekord należący do wielkiej Sereny Williams. W finale Polka mierzyła się z Amerykanką Cori Gauff. Była zdecydowaną faworytką, co potwierdziła w tym pojedynku. 21-latka w przekonującym stylu wygrała ze swoją rywalką.

Robert Lewandowski wyściskał Igę Świątek po finale Roland Garros 2022

Finał od samego początku do końca był pod kontrolą Igi Świątek. Nasza reprezentantka nie pozwalała tenisistce ze Stanów Zjednoczonych na zbyt wiele. Ponownie udowodniła, że jest w kapitalnej dyspozycji i zasłużenie zwyciężyła w dwóch setach 6:1, 6:3. Tym samym zapisała na swoim koncie drugi wielkoszlemowy triumf w karierze. Co ciekawe, po raz drugi też wygrała na paryskich kortach w turnieju French Open. Po meczu raszynianka cieszyła się z tego, co udało jej się dokonać. W pewnym momencie dała upust swoim emocjom i zareagowała dość spontanicznie.

21-latka wybiegła z kortów i dostała się do boksu, w którym znajdowali się jej najbliżsi, jak ociec, trener Tomasz Wiktorowski, czy też psycholożka Daria Abramowicz. Z każdą z tych osób, Iga Świątek serdecznie się wyściskała. Po chwili kamery uchwyciły, jak tego ogromnego sukcesu pogratulował jej Robert Lewandowski. Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie specjalnie opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski, aby z trybun podziwiać poczynania raszynianki.

