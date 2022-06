Agnieszka Radwańska znalazła się w elitarnym gronie. Polka wraca na kort

Agnieszka Radwańska ma obecnie 33 lata. Najlepsza polska tenisistka ubiegłych lat ma na swoim koncie wygraną w juniorskiej wersji Wimbledonu. Radwańska najdalej w tym prestiżowym turnieju dotarła do finału w 2012 roku i dwa razy do półfinału w 2013 i 2015 roku.

Agnieszka Radwańska zagra w Wimbledonie. Wielkie wyróżnienie dla Polki

Agnieszka Radwańska została zaproszona przez organizatorów Wimbledonu do wzięcia udziału w turnieju legend. Polka już w 2018 roku ogłosiła oficjalne zakończenie kariery, ale nadal pozostaje w kontakcie ze swoją dawną dyscypliną sportu. 33-letnia zawodniczka w rozmowie z Interią Sport zażartowała, że ciężej jest dostać się do turnieju legend, ponieważ jest tylko 16 miejsc i trzeba być zaproszonym. – To dla mnie ogromny prestiż, że będę mogła w nim zagrać. To będzie też wyzwanie, bo będą też Kim Clijsters czy Martina Hingis. Trzeba będzie potrenować – powiedziała również Polka.

W turnieju dla aktywnych zawodniczek weźmie udział natomiast legendarna Serena Williams. Radwańska jest bardzo ciekawa tego, jak Amerykanka poradzi sobie po tak długiej przerwie. Polka zwróciła uwagę, że 23-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych ma pewnie ochotę, by wyrównać, a nawet może przebić rekord Margaret Court (24 triumfy). – Szczerze mówiąc wątpię, czy da radę. Trawa jest coraz wolniejsza, mecze trwają coraz dłużej, a razem z finałem trzeba ich zagrać aż siedem – stwierdziła była tenisistka.

