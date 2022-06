Iga Świątek zagra z Agnieszką Radwańską. Wszystko w szczytnym celu

Pod koniec lutego rosyjscy żołnierze dopuścili się militarnej inwazji na niepodległą Ukrainę. Od tego momentu za naszą wschodnią granicą trwa wojna, która pochłonęła już tysiące ofiar. Państwa należące do szeroko rozumianego „zachodu” nałożyły na Rosję sankcję. Co więcej, część sportowych organizacji zdecydowało się wykluczyć z niektórych zawodów rosyjskich oraz białoruskich zawodników. Ponadto są też tacy sportowcy, którzy jasno i stanowczo deklarują wsparcie dla Ukraińców. Do tej grupy z pewnością należy Iga Świątek.

Iga Świątek wspiera Ukrainę. Nie jest obojętna na los naszych sąsiadów

Najlepsza polska tenisistka i zarazem liderka światowego rankingu WTA od samego początku wojny wspiera naszych wschodnich sąsiadów. Polka w trakcie każdego turnieju gra z przypiętą do jej czapki kokardką w barwach narodowych Ukrainy. 21-latka m.in. za swoje działania na rzecz państwa zza naszej wschodniej granicy otrzymała nagrodę w kategorii Mistrzyni Sportu podczas tegorocznej gali ShEO Awards. Natomiast po finałowym meczu wielkoszlemowego Roland Garrosa ponownie zabrała głos.

– Bądźcie silni, wojna wciąż trwa. Od mojej przemowy w Doha miałam nadzieję, że przy każdej kolejnej sytuacja będzie inna, będzie lepsza. Cała czas mam tę nadzieję, dlatego staram się wspierać Ukrainę – powiedziała.

Wspaniała inicjatywa Igi Świątek. Mecz pokazowy w Krakowie

W środę, 29 czerwca Iga Świątek poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o kolejnej wspaniałej inicjatywie. Raszynianka wraz z Agnieszką Radwańską, Eliną Switoliną, Serhijem Stachowskim i Martynem Pawelski wezmą udział w meczu pokazowym, który odbędzie się już 23 lipca na TAURON Arenie w Krakowie. Odbędzie się jedno spotkanie mikstowe oraz jeden set, w którym 21-latka zmierzy się z Agnieszką Radwańską.

„Oba mecze będzie sędziowała Elina Switolina, a gościem specjalnym reprezentującym Ukrainę będzie także były piłkarz Andrij Szewczenko. Całkowity dochód z wydarzenia m.in. ze sprzedaży biletów, zostanie przekazany na wsparcie dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie” – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż pierwszej puli biletów rozpocznie się w czwartek, 30 czerwca o godzinie 18:00. Transmisję z tego wydarzenia będzie można oglądać na antenie TVP Sport, o czym poinformował na Twitterze dyrektor tej stacji Marek Szkolnikowski.

