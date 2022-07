Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Wiadomo, kiedy Polka gra kolejny mecz

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu, chociaż w starciu z Lesley Pattinamą Kerkhove momentami miała duże problemy, by zdominować rywalkę. Podpowiadamy, kiedy Polka gra kolejny mecz, którego stawką będzie awans do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju.

Iga Świątek nie jest uznawana za ekspertkę od gry na kortach trawiastych, ale w tegorocznym Wimbledonie i tak jest faworytką do końcowego triumfu. Polka na inaugurację turnieju pokonała w dwóch setach Janę Fett, która tylko w drugiej partii była w stanie nawiązać walkę z 21-latkę. O wiele trudniejsze zadanie czekało na liderkę światowego rankingu w drugiej rundzie, gdzie przyszło jej zmierzyć się z Lesley Pattinamą Kerkhove. Holenderka „urwała” Świątek jednego seta i w sumie ugrała aż 13 gemów, co w starciu ze świetnie dysponowaną w tym sezonie Polką jest dużym osiągnięciem. Pochodząca z Raszyna zawodniczka zdołała jednak przypieczętować awans do kolejnej rundy i po trzysetowym boju zameldowała się na dalszym etapie turnieju. Wimbledon 2022. Kiedy gra Iga Świątek? Iga Świątek swoje kolejne spotkanie w ramach tegorocznego Wimbledonu rozegra w sobotę 2 lipca, a jej rywalką będzie Alize Cornet. Póki co nie wiadomo, o której godzinie może rozpocząć się starcie obu pań, a program meczów na ten dzień poznamy dopiero w piątek po południu. Wimbledon. Kim jest rywalka Igi Świątek? Alize Cornet plasuje się obecnie na 37. miejscu w rankingu WTA. Francuzka w pierwszej rundzie Wimbledonu pokonała wyżej notowaną Juliję Putincewą, a na kolejnym etapie zmagań wyeliminowała Claire Liu. Doświadczona 32-latka tylko raz grała w czwartej rundzie turnieju rozgrywanego na londyńskich kortach. W 2014 roku pokonała w trzeciej rundzie Serenę Williams, a następnie przegrała z Eugenie Bouchard. Cornet ma na swoim koncie sześć triumfów w turniejach WTA gry pojedynczej, a ostatni z nich odniosła w 2018 roku, kiedy to wygrała zmagania w Gstaad. Po raz ostatni w finale singla zameldowała się w sierpniu 2021 roku, jednak przegrała walką o trofeum z Eliną Switoliną. Czytaj też:

