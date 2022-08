Iga Świątek odpadła z WTA w Cincinnati. Polka przegrała z byłą triumfatorką tego turnieju

Po zwycięstwie nad Sloane Stephens 6:4, 7:5, Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati. Zwycięstwo to było jej 50. w tym sezonie, co jest nie lada wyczynem, bo takiej sytuacji nie było od trzech lat.

Następną rywalką raszynianki była Amerykanka Madison Keys. 27-latka dzień wcześniej wyeliminowała Jelenę Ostapenko z Łotwy. Polka i Amerykanka dotychczas mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania kończyły się triumfami Igi Świątek. 21-latka wygrała z Madison Keys w maju 2021 roku w Rzymie oraz w marcu tego roku w Indian Wells.

Wta w Cincinnati. Iga Świątek pokonana przez Madison Keys

Tenisistki wyszły na kort po godz. 20:00. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. Pierwszego break pointa Iga Świątek miała w czwartym gemie, ale Madison Keys go wybroniła. Przy wyniku 3:3 role się odwróciły i to Amerykanka miała trzy okazje do przełamania pierwszej rakiety świata i z jednej z nich skorzystała. Następnie 27-latka obroniła swój serwis i już była o jednego gema od zwycięstwa. Przy wyniku 5:3 i serwisie Raszynianki jej rywalka świetnie returnowała drugi raz przełamując Polkę i ostatecznie triumfując w pierwszym secie.

Drugą odsłonę tego meczu Iga Świątek rozpoczęła fatalnie. Polka przegrała trzy gemy z rzędu i była w bardzo trudnej sytuacji. Przy wyniku 0:3 dla Madison Keys, Raszynianka swoją zagrywkę zaczęła od straty dwóch punktów. Na szczęście w porę się obudziła doprowadzając do remisu, ale następny punkt znów zdobyła Amerykanka i miała trzy break pointy, których Polka nie obroniła. Przy wyniku 1:5 21-latka nie złożyła broni i pierwszy raz w tym meczu przełamała oponentkę. Polka zdobyła cztery gemy z rzędu i doprowadziła do wyniku 4:5. Niestety pierwsza rakieta świata nie dała rady już odwrócić losów tego spotkania i przegrała ten mecz. W ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati zwyciężczyni zmierzy się z Jeleną Rybakiną, która w swoim meczu pokonała Amerykankę Alison Riske-Amritraj.

