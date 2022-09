Hubert Hurkacz kontra Ilja Iwaszka w US Open. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Hubert Hurkacz udanie rozpoczął swoje piąte podejście do wielkoszlemowego turnieju znanego jako US Open. W drugiej rundzie rozgrywek zorganizowanych w Nowym Jorku Polak zmierzy się z Ilją Iwaszką i w teorii to on uchodzi za faworyta. Wrocławianin jest obecnie sklasyfikowany na dziesiątym miejscu rankingu ATP. Dla porównania Białorusin zajmuje aktualnie 73. lokatę.

Hubert Hurkacz zagra z Ilją Iwaszką w US Open

Już w pierwszym spotkaniu reprezentant naszego kraju potwierdził dobrą formę, pokonując bez większych problemów Oscara Otte. Niemiec wrócił niedawno do gry po dwóch miesiącach przerwy i nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z Biało-Czerwonym. W efekcie Polak zwyciężył z nim 3:0 (6:4, 6:2, 6:4).

Z kolei Ilja Iwaszka w ostatnim spotkaniu rozprawił się z Samem Querrayą w czterech setach. Białorusin wygrał 3:1 (4:6, 6:4, 7:6 i 6:3). Co ciekawe Hurkacz mierzył się z nim już pięciokrotnie w latach 2017-2019 i trzy z tych starć wygrał. Dotychczas najlepszym osiągnięciem Iwaszki w US Open było dojście do trzeciej rundy w ubiegłym sezonie. Wrocławianin z kolei nigdy nie dotarł dalej niż do drugiej rundy, więc pojedynek z Białorusinem będzie dla niego doskonałą okazją na przerwanie tej passy.

Hubert Hurkacz – Ilja Iwaszka w US Open. O której mecz? Gdzie znaleźć transmisję online i w TV?

Spotkanie Huberta Hurkacza oraz Ilji Iwaszki zaplanowano na późny wieczór (czasu polskiego) 1 września. Według przewidywań Polak i Białorusin wyjdą na kort najwcześniej około godziny 23:00. Ich mecz będzie można obejrzeć na antenie Eurosport 1 oraz w serwisach internetowych takich jak polsatboxgo.pl czy player.pl.

