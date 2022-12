Afera dopingowa z udziałem polskiego tenisisty. Wiadomo, o jaką substancję chodzi

Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA) poinformowała w specjalnym komunikacie, cytowanym przez Reutersa, że Kamil Majchrzak, czyli polski tenisista zajmujący 77. miejsce w rankingu ATP został zawieszony przez federację i nie może brać udziału w żadnych wydarzeniach tenisowych organizowanych przez organy zarządzające tym sportem. Ma to związek z pozytywnym wynikiem badań antydopingowych.

Wykryte substancje u Kamila Majchrzaka

ITIA poinformowała, iż Kamil Majchrzak, który wygrał imprezę Challenger Tour w Busan i osiągnął półfinał imprezy ATP 250 w Pune, był kontrolowany we wrześniu podczas Sofia Open oraz dwukrotnie w październiku – podczas Japan Open i challengera rozgrywanego w Seulu.

W tych trzech próbkach stwierdzono obecność trzech zakazanych substancji (SARM S-22, LGD-4033 i metabolitu PPARδ). Interia.pl przypomina, że ta pierwsza z wymienionych substancji została zakazana przez Międzynarodową Agencję Antydopingową (WADA) w 2008 roku.

Serwis przytacza wypowiedź dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej doktora Michała Rynkowskiego. – SARM S-22 jest najczęściej stosowany przy redukcji tkanki tłuszczowej. Jest to bardzo rzadko wykrywany środek – informuje, dodając, że pozostałe dwie substancje są metabolitami, czyi produktami przemiany materii.

ITIA informuje, że gracz może zażądać analizy próbek B, aby sprawdzić, czy potwierdzają wyniki próbek A. Według informacji Interii Kamil Majchrzak ma czas na to do 14 grudnia. Jeżeli pozytywny wynik badań zostanie potwierdzony, to wobec tenisisty zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Polakowi grozi nawet czteroletnia dyskwalifikacja.

Majchrzak: Rozpocząłem najtrudniejszą walkę w moim życiu

Do tych wydarzeń odniósł się sam zawodnik w komunikacie na swoim Instagramie. „Zmuszony jestem przekazać niezwykle trudną i druzgocącą dla mnie informację. W październiku i listopadzie 2022 roku przeszedłem kontrole antydopingowe, których wynik okazał się być pozytywny” – napisał Majchrzak.

„Z całą stanowczością podkreślam, iż nigdy, przenigdy świadomie nie zażyłem żadnej zakazanej substancji. Pozytywny wynik jest dla mnie ogromnym szokiem, tym bardziej, iż nie wiem, w jaki sposób niedozwolona substancja znalazła się w moim organizmie. Rozpocząłem najtrudniejszą walkę w moim życiu – walkę o udowodnienie swojej niewinności i powrót do sportu, który kocham” – czytamy.

