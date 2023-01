Magda Linette pokonała Anett Kontaveit. Comeback Polki w Australian Open

W tegorocznej edycji Australian Open w singlu biorą udział Polacy. Wśród nich są Hubert Hurkacz, Iga Świątek i Magda Linette. Poznanianka rozpoczęła walkę o poprawę swojego najlepszego wyniku, kiedy w 2018 roku dotarła do 3. rundy. 30-latka nie miała prostego zadania, bo już w pierwszym meczu mierzyła się z Mayar Sherif, którą ostatecznie pokonała 2:0 (7:5, 6:1). Po wyrównanym pierwszym secie Egipcjanka nie wytrzymała tempa narzuconego przez Polkę i w drugim gemie przegrała bardzo szybko.

Comeback Magdy Linette w meczu z Anett Kontaveit

W drugiej rundzie na Magdę Linette czekało bardzo trudne zadanie. 30-latka trafiła na wyżej notowaną Anett Kontaveit, która zajmuje 19. miejsce w rankingu WTA. Przypomnijmy, poznanianka plasuje się na 45. lokacie.

To nie było proste spotkanie dla Linette, choć wydawało się inaczej. To Polka jako pierwsza przy wyniku 2:2 przełamała reprezentantkę Estonii, ale ta odpowiedziała tym samym i od razu doprowadziła do remisu. Kiedy na tablicy widniał wynik 3:4 30-latka po raz kolejny została przełamana, a decydującego gema Kontaveit wygrała nie tracąc nawet punktu.

Początek drugiego seta również nie szedł po myśli Magdy Linette, bo już na otwarcie została przełamana. Na szczęście Polka walczyła dalej i od razu doprowadziła do wyrównania. Przy wyniku 2:1 nasza tenisistka znów wygrała przy serwisie rywalki i ostatecznie triumfowała 6:3, dzięki czemu doprowadziła do wyrównania.

Australian Open. Zwycięstwo Magdy Linette

W decydującym secie Polka nie pozostawiła rywalce żadnych złudzeń. Poznanianka wygrała pięć gemów z rzędu, z czego dwa bez straty nawet punktu. Jednak przy wyniku 2:5 Linette została przełamana i dała jeszcze nadzieję Estonce na zwycięstwo. Ostatecznie jednak tak się nie stało, a 30-latka zwyciężyła 6:4, a w całym meczu 2:1 (3:6, 6:3, 6:4).

twitterCzytaj też:

QUIZ o Australian Open. Fan tenisa powinien mieć 10/10!Czytaj też:

Szalony mecz Huberta Hurkacza w Australian Open. Polak odwrócił losy starcia