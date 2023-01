Magda Linette niczym w transie! Nie dała szans przeciwniczce

Magda Linette i Mayar Sherif musiały uzbroić się w cierpliwość. Ich spotkanie zostało dwukrotnie przełożone przez warunki pogodowe, jakie panowały w Melbourne. Ostatecznie mecz udało się rozegrać, a 30-letnia Polka rozpoczęła walkę o poprawę swojego najlepszego wyniku osiągniętego w Australian Open z 2018 roku, kiedy to dotarła do 3. rundy.

Niełatwy, ale skuteczny początek Magdy Linette

Choć pierwszy gem potoczył się całkowicie po myśli Magdy Linette, to kolejne minuty spotkania należały do Egipcjanki. Mayar Sherif bardzo skutecznie utrzymywała swoje podania, a w trzeciej wymianie doprowadziła do stanu równowagi, ostatecznie wychodząc na prowadzenie w pierwszym secie 2:1. Magda Linette bardzo łatwo weszła w czwartego gema, prowadząc 40:0, jednak nie zdołała uzyskać przełamania powrotnego i po asie serwisowym w wykonaniu przeciwniczki, role się odwróciły i to rywalka zdobyła kolejnego gema.

Obie zawodniczki prowadziły zaciętą rywalizację. Po wygranej Polki bez straty punktu przyszło kolejne zwycięstwo Egipcjanki. Przy stanie 4:2 Magda Linette znów nie dała Mayar Sherif wygrać nawet jednej wymiany w gemie i doprowadziła do stanu 4:3, żeby po chwili wygrać następnego. 30-latka doskonale wróciła do gry, po raz pierwszy od długiego czasu wychodząc na prowadzenie w secie. W kolejnym gemie Mayar Sherif utrzymała podanie i doprowadziła do wyrównania. Ostatecznie Polak wygrała pierwszego seta 7:5.

Doskonałe wejście w drugiego seta i pewne zwycięstwo Magdy Linette

Wyraźnie podbudowana triumfem w pierwszej odsłonie spotkania Magda Linette nie dała szans swojej przeciwniczce w dwóch pierwszych gemach, nie tracąc ani jednego punktu. Mayar Sherif po raz pierwszy wygrała wymianę w trzecim secie i wróciła do gry, stawiając opór 30-latce z Polski. Niemniej, nasza reprezentantka była znacznie lepiej dysponowana i pewnie wygrała stan równowagi, wychodząc na prowadzenie 3:0.

Egipcjanka wyraźnie opadła z sił i nie potrafiła skutecznie odpierać zagrań Magdy Linette. Dopiero w 4. gemie udało jej się stawić opór Poznaniance, jednak to nie zdało jej się na wiele, ponieważ Polka zamknęła go świetnym returnem, a kolejnego gema wygrała do zera. Mayar Sherif przebudziła się w trakcie szóstego gema i nie pozwoliła Magdzie Linette wygrać seta do zera. Ostatecznie Polka wygrała 6:1 i awansowała do drugiej rundy.

