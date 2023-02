Wszystko jasne ws. meczu Igi Świątek. Wiemy, o której zagra

Iga Świątek stanie przed szansą obrony tytułu mistrzyni WTA 500 sprzed roku. Liderka rankingu WTA jest rozstawiona w turnieju w Dausze z numerem jeden, a w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. Mecz pomiędzy Danielle Collins a Elise Mertens rozstrzygnął o tym, z kim zmierzy się 21-latka z Raszyna. Lepsza okazała się Amerykanka, zatem będziemy świadkami już jej trzeciego starcia z Polką. Wiemy, o której godzinie odbędzie się to spotkanie.

Iga Świątek ma wspaniałe wspomnienia z Doha

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny turniej w Dausze był początkiem kapitalnej serii 37 zwycięstw z rzędu Igi Świątek. Choć z punktu widzenia kibica Polki jest to wyjątkowe wydarzenie, to raszynianka nie przywiązuje do niego większej wagi i chce skupić się na dalszym wygrywaniu.

„Każdy rok to inna historia, to samo ma się z turniejami. Wracanie do nich myślami nie ma sensu. Każda z nas zaczyna w tym samym miejscu, taka jest rzeczywistość. A że rywalki chcą grać przeciwko mnie swój najlepszy tenis, co zwiększa presję? Ja też przez większość czasu mam to samo, też chcę grać jak najlepiej. I dalej będę pracować” – mówiła liderka rankingu WTA.

Iga Świątek – Danielle Collins. O której mecz?

Iga Świątek i Danielle Collins staną naprzeciw siebie w środę, 15 lutego na korcie centralnym w Dausze. Będzie to trzecie spotkanie sesji, której start zaplanowany został na godzinę 13:30. Wszystko wskazuje na to, że Polka i Amerykanka pojawią się na arenie ok. godz. 17:30. Jako pierwsze na korcie pojawią się Coco Gauff i Petra Kvitova.

