Jest reakcja WTA na słowa Igi Świątek. Rosjanka zostanie ukarana?

Ostatnie zachowanie Anastasiji Potapowej odbiło się szerokim echem w środowisku tenisa. Rosjanka wyszła na mecz Indian Wells w koszulce Spartaka Moskwa, co wywołało spore oburzenie. Tenisistka próbowała tłumaczyć swoje zachowanie faktem, iż kibicuje drużynie od 2017 roku, ale nie była w stanie wymienić choćby jednego piłkarza, który broni barwy tego klubu, więc zostało to odebrane jako prowokacja.

Reakcja Igi Świątek na prowokacje Potapowej

Na to, co zrobiła Rosjanka zareagowała pierwsza rakieta świata – Iga Świątek, która od początku wojny wspiera Ukrainę organizując różnego rodzaju wydarzenia. – Szczerze mówiąc byłam zdziwiona, bo myślałam, że zdaje sobie ona sprawę z tego, że nie powinna pokazywać swoich poglądów, nawet jeśli jest fanką tej drużyny – stwierdziła.

Ponadto Polka oświadczyła, iż porozmawiała z przedstawicielami WTA na ten temat i uzyskała odpowiedź, co organizacja kobiecego tenisa zrobi, by zapobiec tego typu zachowaniom. – Tych sytuacji prawdopodobnie będzie mniej, bo wytłumaczą innym zawodnikom, że nie można promować żadnych rosyjskich drużyn w obecnych czasach – przyznała, dodając, że to ją trochę uspokoiło.

Nawet rodak Potapowej – Daniił Miedwiediew poprał Igę Świątek i wezwał pozostałych tenisistów do wzięcia większej odpowiedzialności za to, co robią. — Ja zawsze mówiłem to samo, jestem za pokojem na całym świecie i to wszystko, co mogę powiedzieć — przyznał Rosjanin, cytowany przez serwis sportskeeda.com.

Media: Potapowa otrzymała ostrzeżenie od WTA

Dziennikarz serwisu „inews.co.uk” poinformował, że ostatnia reakcja i rozmowa Igi Świątek z WTA ma swoje reperkusje w rzeczywistości.

„Anastasija Potapowa otrzymała formalne ostrzeżenie od WTA po wejściu na kort Indian Wells w koszulce Spartaka Moskwa. Takie postępowanie nie zostało uznane za ani 'akceptowalne, ani właściwe' i nie oczekuje się, aby miało się ono powtórzyć” – napisał na Twitterze.

