Rosjanka szokuje w Indian Wells. Założyła kontrowersyjną koszulkę

Świat sportu mocno zareagował na agresję Rosji na Ukrainę. W większości dyscyplin sportowcy z tego kraju oraz Białorusi nie mają prawa startów. Choć MKOl próbuje przeforsować zmianę i dopuścić ich do rywalizacji na igrzyskach olimpijskich, to wciąż każda próba przyzwolenia na starty atletów ze wschodu spotyka się ze sporą krytyką oraz sprzeciwem innych państw. Przykład rosyjskiej tenisistki pokazał, że tamtejsi sportowcy nie robią sobie zbyt wiele z obowiązku zachowania neutralności.

Rosjanka założyła koszulkę Spartaka Moskwa w Indian Wells

Sporym szokiem dla kibiców musiał być strój Anastasiji Potapowej. Jak poinformował dziennikarz Canal+ Maciej Zaręba, tenisistka z Rosji wyszła na kort w Indian Wells w koszulce Spartaka Moskwa. Reprezentantka swojego kraju mierzyła się ze znacznie wyżej rozstawioną Jessicą Pegulą.

Urodzona w Saratowie 22-latka niedawno przyznała, że jest wielką fanką zespołu, któremu gratulacje z okazji setnej rocznicy powstania składał w ubiegłym roku sam Władimir Putin. Co ciekawe, Potapowa nie potrafiła wymienić ani jednego piłkarza reprezentującego barwy zespołu. Nie przeszkadza jej to w pozowaniu w koszulce w mediach społecznościowych, a także do prezentowania jej na kortach. Zajmująca 28. pozycję w rankingu WTA zawodniczka, wyszła do niej także podczas turnieju w Dubaju.

Kontrowersje z udziałem Anastasiji Potapowej

Koszulka nie pomogła zbytnio Potapowej, gdyż ta uległa Peguli w trzech setach. Wiadome jest, że przeszkadza jej za to flaga Ukrainy. Gdy w ubiegłym roku Rosjanka mierzyła się z rodaczką, Anną Kalinskają, w kwalifikacjach do turnieju w Cincinnati, przeszkadzała jej kobieta siedząca na trybunach z flagą naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Tenisistka poskarżyła się sędzi, ta z kolei musiała poprosić o reakcję ochronę, która w konsekwencji wyprosiła kobietę z trybun i kazała zostawić flagę poza areną.

