Hubert Hurkacz musi to koniecznie poprawić. Były tenisista wytknął mu konkretne rzeczy

Sezon 2023 w wykonaniu Huberta Hurkacza jest daleki od tego, jaki on sam by sobie wymarzył. Mimo że zawsze szło mu dobrze na przykład w Stanach Zjednoczonych, tym razem było inaczej. Dlaczego tak się stało? Czy właśnie jesteśmy świadkami początku głębszego kryzysu naszego rodaka? Dawid Olejniczak, który niegdyś sam profesjonalnie uprawiał tę dyscyplinę sportu, powiedział jasno, co powinien poprawić 26-latek.

Hubert Hurkacz zawiódł w USA podczas Miami Open

Potwierdzeniem martwiącego stanu rzeczy są oczywiście wyniki Hurkacza, a zwłaszcza ten najświeższy. Niedawno brał on udział w Miami Open, który swego czasu wygrał, a rok temu dotarł do półfinału. Tym razem jednak wrocławianin odpadł po dwóch meczach – pokonał co prawda Thanasiego Kokkinakisa, ale Adrian Mannarino był za mocny.

– Spotkanie z Kokkinakisem było takie, że Hubert nie wyglądał najlepiej. Powinien ten mecz przegrać. Starcie z Mannarino było źle rozegrane taktycznie – wyliczył Olejniczak w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Tylko jeden sukces Huberta Hurkacza w 2023 roku

Poza tym Hurkacz odpadł już po dwóch starciach także w Indian Wells, gdzie przegrał z Tommym Paulem. W Dubaju poszło mu tylko nieco lepiej, ponieważ tam poległ w trzecim spotkaniu. Tu można go jednak usprawiedliwić, ponieważ musiał mierzyć się z Novakiem Djokoviciem.

Po dwóch spotkaniach Polak odpadł również w Rotterdamie, gdzie pokonał go Grigor Dimitrow. Jedyny sukces Biało-Czerwony zaliczył w Marsylii. Wygrał wówczas cały turniej, choć trzeba pamiętać, iż mierzył się w nim z dużo niżej notowanymi przeciwnikami.

Co powinien poprawić Hubert Hurkacz w swojej grze? Ekspert tłumaczy

Olejniczak widzi w grze naszego rodaka pewne mankamenty. Jest sporo aspektów, nad którymi 26-latek musi się pochylić, przemyśleć je i ulepszyć. – Hubert powinien prezentować bardziej ofensywny tenis, wykorzystywać swoje atuty, w tym potężny serwis. Jak dotąd nie był w stanie tego zrobić – mówi ekspert.

Sezon 2023 wchodzi obecnie w etap, gdy mecze rozgrywane będą na mączce, a ta nie jest ulubioną nawierzchnią Hurkacza. – Nie ma co robić z tego tragedii. Trzeba wyciągnąć wnioski i wykorzystać natłok turniejów, który teraz będzie miał miejsce. Te cztery miesiące są najważniejsze dla każdego – podsumował Olejniczak.

Czytaj też:

Coraz większe kłopoty Rafaela Nadala. Co dalej z jego karierą?Czytaj też:

Najnowszy ranking WTA. Topnieje przewaga Igi Świątek