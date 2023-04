Najnowszy ranking WTA. Topnieje przewaga Igi Świątek

W poniedziałek 3 kwietnia rozpoczął się 53. tydzień prowadzenia Igi Świątek w rankingu WTA. Przypomnijmy, 4.04.2021 roku Polka zajęła fotel lidera, zastępując na tej pozycji Australijkę Ashleigh Barty, która wówczas ogłosiła sportową emeryturę.

Topnieje przewaga Igi Świątek

Niestety po zakończonym w sobotę turnieju WTA 1000 w Miami przewaga Igi Świątek stopniała nad drugą Aryną Sabalenką. Pierwsza rakieta świata nie wystartowała w tym turnieju z powodu kontuzji pleców, a dokładniej mięśni międzyżebrowych. – Nie jest to jakiś poważny uraz, bo wcześnie go wyłapaliśmy, ale na pewno ten czas, który poświęcę na regenerację przez najbliższe dni, pomoże w tym, bym szybciej doszła do siebie – zdradziła Polka.

Z racji tego, że poprzedni turniej WTA w Miami Iga Świątek wygrała, to w najnowszym zestawieniu straciła aż 1000 punktów. Ponadto Aryna Sabalenka, która jest wiceliderką dotarła do ćwierćfinału, co w porównaniu w ubiegłorocznym startem jest zdecydowanie lepszym wynikiem, bo wówczas Białorusinka przegrała swój pierwszy mecz w drugiej rundzie. W związku z tym tenisistka zyskała 205 punktów, co w łącznym rachunku pozwoliło jej odrobić aż 1205 punktów do pierwszej rakiety świata.

Ranking WTA: Pozycja Igi Świątek, póki co niezagrożona

Na szczęście na razie pierwsza lokata Igi Świątek jest niezagrożona, bo wynosi 2030 "oczek". W najnowszym zestawieniu Polka ma 8975 pkt, a Aryna Sabalenka zgromadziła ich aż 6945. Na trzecim miejscu plasuje się Jessica Pegula z 5605 oczkami, a tuż za nią znajdują się Caroline Garcia (4990) i Ons Jabeur (4866). Pierwszą dziesiątkę zamykają Jelena Rybakina (4305), Daria Kastakina (3375), Maria Sakkari (3191) oraz Petra Kvitova (3162).

Jeśli chodzi o inne reprezentantki Polski, to Magda Linette utrzymała swoją najwyższą w karierze 19. pozycję. Ponadto do pierwszej setki awansowała Magdalena Fręch, która plasuje się na 98. lokacie. Na 233. miejscu zestawienia znalazła się Katarzyna Kawa, na 238. Maja Chwalińska, a 248. lokatę zajmuje Weronika Falkowska.

Ranking WTA 3.04.2023 rok:

Najnowszy ranking WTA: Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Iga Świątek Polska 8975 2. Aryna Sabalenka Białoruś 6945 3. Jessica Pegula

USA 5605 4. Caroline Garcia Francja 4990 5. Ons Jabeur Tunezja 4866 6. Coco Gauff USA 4346 7. Jelena Rybakina

Kazachstan 4305 8. Daria Kasatkina Rosja 3375 9. Maria Sakkari Grecja 3191 10. Petra Kvitova Czechy 3162 19. Magda Linette Polska 1855 98. Magdalena Fręch Polska 677 233. Katarzyna Kawa Polska 283 238. Maja Chwalińska

Polska 278 248. Weronika Falkowska Polska 264

