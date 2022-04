To już oficjalnie! Iga Świątek pierwszą taką Polką w historii

Iga Świątek rozgrywa jak na razie wybitny sezon, co pokazała już podczas Australian Open, dochodząc aż do półfinału, w którym lepsza od niej okazała się Danielle Collins, 29-letnia Amerykanka. Chwilę później, po zupełnie nieudanym turnieju w Dubaju, Polka ruszyła do walki o najwyższe cele i od 26 lutego ani nie myśli, żeby zwolnić.

Triumfy Igi Świątek

Iga Świątek swoją drogę na szczyt rozpoczęła podczas turnieju w Dosze, gdzie po pokonaniu w finale Anett Kontaveit 6:2, 6:0, sięgnęła po swój pierwszy tytuł sezonu. 20-letnia tenisistka nie zatrzymała się również po przeniesieniu na amerykańską ziemię, gdzie przedłużyła swoją serię zwycięstw do 11 i zdobyła tytuł Indian Wells. Po tym turnieju wiadomo było, że nasza zawodniczka będzie światowym numerem dwa.

Iga Świątek i jej droga na sam szczyt rankingu WTA

Później wydarzyła się rzecz zupełnie nieoczekiwana – liderka rankingu Ashleigh Barty odeszła na sportową emeryturę. Jedyne, co Świątek musiała zrobić, by zapewnić sobie 1. miejsce, to wygrać pierwsze spotkanie w Miami. Polka bez problemu pokonała Viktoriję Golubić 6:2, 6:0 i nieoficjalnie zasiadła na tronie WTA. Co więcej, Świątek nie tylko pokonała Szwajcarkę, ale sięgnęła po trzecie zwycięstwo z rzędu w turnieju rangi 1000, wygrywając z wracającą do topowego tenisa Naomi Osaką. W poniedziałek 4 kwietnia sprawa jest już nader oficjalna – po aktualizacji rankingu Iga Świątek jest liderką rankingu WTA. Tej sztuki nie udało się dokonać żadnej z Polek.

Ranking WTA. Iga Świątek na czele

Iga Świątek (Polska) – 6711 pkt. Barbora Krejcikova (Czechy) – 4975 pkt. Paula Badosa (Hiszpania) – 4970 pkt. Maria Sakkari (Grecja) – 4705 pkt. Aryna Sabalenka (Białoruś) – 4657 pkt. Anett Kontaveit (Estonia) – 4511 pkt. Karolina Pliskova (Czechy) – 4197 pkt. Danielle Collins (Stany Zjednoczone) – 3151 pkt. Garbine Muguruza (Hiszpania) – 3070 pkt. Ons Jabeur (Tunezja) – 2975 pkt.

Czytaj też:

Naomi Osaka dała Idze Świątek złotą radę. Ta decyzja zmieniła wszystko w życiu Polki