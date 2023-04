Wyjątkowy ranking tenisistek. Tak oceniono szanse Igi Świątek

Iga Świątek powraca po kontuzji do treningów, a wkrótce też do grania w tourze WTA. Liderka światowych list będzie przygotowywać się do występów na swojej ulubionej, ceglanej nawierzchni. Według dziennikarzy Eurosportu Polka jest główną faworytką do zwycięstwa w paryskim turnieju na kortach Rolanda Garrosa.

Iga Świątek będzie bronić tytułu w Paryżu

Przypomnijmy, że najlepsza polska tenisistka w ostatnich tygodniach musiała zrobić sobie przerwę, ze względu na kontuzję żeber.

„Niestety, ciągle odczuwam duży ból i dyskomfort i nie jestem w stanie w tym momencie grać. Potrzebuję przerwy, żeby wyzdrowieć i dlatego muszę zrezygnować z gry w Miami Open i Billie Jean King Cup […] Czasami dzieją się rzeczy poza naszą kontrolą. Pora to zaakceptować i wrócić do pełni zdrowia tak szybko, jak to możliwe” – informowała Świątek w mediach społecznościowych pod koniec marca.

Liderka rankingu WTA ma jednak powrócić do gry podczas turnieju w Stuttgarcie. Zmagania rangi WTA 500 odbędą się w dniach 17-23 kwietnia. Świątek będzie w niemieckim turnieju broniła tytułu zdobytego przed rokiem.

Iga Świątek faworytką do wygrania French Open

Co ciekawe, redakcja Eurosportu opublikowała power ranking dotyczący układu sił wśród najlepszych tenisistek świata, spoglądając na sezon gry na kortach ceglanych. W przypadku „mączki” najwyżej w hierarchii ustawiono właśnie naszą zawodniczkę.

„Świątek wkracza w sezon ceglany z pytania o swoją dyspozycję. Polka przegrała cztery razy w tym sezonie. […] Jeśli jednak Świątek będzie zdrowia, z pewnością będzie tą, która ponownie zacznie wygrywać. […] Ruchy Świątek na tej nawierzchni są tak dobre, jej uderzenia mają świetną rotację i są najskuteczniejsze. Wierzy, że może pokonać każdego. Wygrała dwa z trzech ostatnich French Open i powinna wystartować, jako najpoważniejsza faworytka w Paryżu” – można przeczytać na stronie Eurosportu.

Tegoroczny turniej Rolanda Garrosa zaplanowany jest od 28 maja do 11 czerwca. Świątek w swojej karierze wygrała dotychczas trzy turnieje wielkoszlemowe. W 2020 i 2022 roku była najlepsza właśnie w Paryżu, a do tego dorzuciła ubiegłoroczny triumf w US Open.

