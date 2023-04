Iga Świątek dmucha na zimne przed powrotem na kort. Jej słowa nie zostawiają pytań

Powrót Igi Świątek na kort nadchodzi wielkimi krokami. Nasza mistrzyni w ostatnich tygodniach przechodziła rekonwalescencję po kontuzji mięśni międzyżebrowych, której nabawiła się jeszcze w trakcie turnieju Indian Wells. 21-latka z Raszyna kilka dni temu poznała rywalkę, z którą przyjdzie jej zmierzyć się w swoim pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Będzie to Chinka Qinwen Zheng, która już zdążyła się wypowiedzieć o meczu z „jedynką” żeńskiego tenisa. Polka odpowiedziała tym samym.

Iga Świątek chce wygrać turniej w Stuttgarcie

Iga Świątek podejdzie do turnieju w Stuttgarcie, jako obrończyni tytułu sprzed roku. Dotychczas dwukrotnie w karierze broniła wywalczone tytuły. Miało to miejsce w Rzymie (2021 i 2022) oraz Dausze (2022 i 2023). Polka nie ukrywa, że bardzo chciałaby kolejny raz powtórzyć ten wyczyn, choć zdaje sobie sprawę, na co ją stać.

– Oczywiście chciałabym go obronić, ale każda z nas chce wygrać turniej, niezależnie, co się stało przed rokiem, bo to zupełnie inna sytuacja. Stuttgart jest dla mnie szczególnym miejscem, ponieważ mam stąd wspaniałe wspomnienia z zeszłego roku. Poza tym jest to dla mnie pierwszy turniej na kortach ziemnych w roku, więc chciałabym się dobrze zaprezentować. Wiem jednak, że mogę jeszcze nie być w pełni formy, bo wracam po kontuzji, więc mimo wszystko nie mam za wielkich oczekiwań – powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek wypowiedziała się o meczu z Qinwen Zheng

W niedawno udzielonym wywiadzie Chinka przyznała, że jest bardzo podekscytowana możliwością kolejnego pojedynku z reprezentantką Polski. W przeszłości tenisistki mierzyły się ze sobą dwukrotnie i z zaciętych pojedynków górą wychodziła Polka. Natomiast Iga Świątek przyznała, że nie śledziła poczynań swojej przeciwniczki.

– Nie oglądałam meczu mojej przeciwniczki w pierwszej rundzie, nigdy tego nie robię. To zadanie należy do mojego trenera, który ma mi przekazać, co robić na korcie. Ja skupiam się na sobie. Poprzednie nasze spotkania były zacięte i granie z nią zawsze jest wyzwaniem – dodała najlepsza tenisistka świata.

