W takiej rywalizacji Iga Świątek wygrała po raz pierwszy. Zabawne wyzwanie Polki

Od 18 marca kibice wspierający Igę Świątek czekają, aż Polka ponownie pojawi się na korcie. Po raz ostatni nasza tenisistka zagrała mecz podczas turnieju w Indian Wells. Liderka rankingu WTA przegrała wówczas (2:6, 2:6) w półfinale z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Teraz Polka wraca do gry podczas turnieju WTA 500 w Stuttgarcie.

Iga Świątek wygrała w Driving Porsche Challenge

Polska tenisistka jest bardzo lubiana w tenisowym środowisku. Pochodząca z malutkiego Raszyna Świątek zaraża swoją pozytywną energią. Trudno się zatem dziwić, że Polkę zobaczyliśmy w zmaganiach w Driving Porsche Challenge.

Organizatorzy turnieju w Stuttgarcie zdecydowali, że sprawdzą zwinność niektórych uczestniczek. Wyzwanie związane było z głównym sponsorem niemieckiej imprezy. Marka Porsche sprawiła, że m.in. właśnie Świątek musiała wsiąść za kółko i wykazać się sprawnością prawie jak na… placu manewrowym podczas kursu na prawo jazdy.

Na czym polegały konkurencje?

Polka musiała wrzucić piłki tenisowe do bagażnika, przejechać kilkadziesiąt metrów samochodem, po czym wrócić do określonego punktu. Co się okazało? Świątek nie miała sobie równych, mając przy tym ogromną radochę.

„Numer jeden na korcie i numer jeden w naszym wyzwaniu” – napisano w mediach społecznościowych. Całość wyzwania zajęła Polce minutę i szesnaście sekund. Co ciekawe, już po zmaganiach Świątek spróbowała jeszcze raz podjąć wyzwanie. Tym razem udało się osiągnąć rekordowy czas 1:06, ale te nie był już wliczany do rywalizacji.

Liderka rankingu WTA zagra w czwartek w Stuttgarcie

A już za kilkanaście godzin polska tenisistka zacznie rywalizację na ceglanych kortach w Stuttgarcie. Polka zmierzy się z Chinką Qinwen Zheng, aktualnie sklasyfikowaną na 25. miejscu w rankingu WTA. Dokładna godzina pojedynku nie jest jeszcze znana, to ma wyjaśnić się po środowej rywalizacji w turnieju.

