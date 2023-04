Poruszające słowa Magdy Linette. Tenisistka zdobyła się na ważne wyznanie

Na początku 2023 roku Magda Linette osiągnęła jeden z największych sukcesów w karierze, a mianowicie dotarła aż do półfinału Australian Open. Na tym etapie odpadła z Aryną Sabalenką, ale jednocześnie rozbudziła apetyty kibiców i ekspertów na kolejne świetne wyniki. Niestety passy nie podtrzymała, co – zdaje się – siedzi w niej do teraz. Tenisistka opublikowała bowiem na swoim Instagramie specjalny post, w którym opowiedziała, z jakimi problemami się zmaga.

Magda Linette opublikowała poruszający post

Nie jest to wszak żadna tajemnicą, że w tej dyscyplinie sportu presja jest ogromna i często to nie umiejętności techniczne czy taktyczne decydują o triumfach, lecz psychika. Wielu zawodników i zawodniczek pracuje więc ze specjalistami, aby lepiej przeżywać wzloty i upadki.

Bywają jednak takie momenty, gdy tenis zwyczajnie przytłacza, a do tego sprawia, że gorsze wyniki wpływają na samoocenę sportowca. Właśnie z tego typu rozterkami zmaga się nasza rodaczka, czyli Magda Linette. – Najtrudniejsze jest dla mnie odróżnienie wyniku meczu, od tego, jaką jestem osobą. Dlaczego tak często wynik potrafi decydować o moim poczuciu wartości? Dlaczego tak często patrzmy na siebie przez pryzmat osiągnięć i potknięć? – pyta 31-latka.

Rozterki Magdy Linette

Rzeczywiście rezultaty sportowe poznanianki w ostatnim czasie nie należą do najlepszych. W Charleston odpadła po 2 meczach i porażce z Madison Keys. W Miami Open rozegrała 3 spotkania i w końcu lepsza okazała się Jessica Pegula. Wcześniej zaś Emma Raducanu i Warwara Graczewa szybko eliminowały ją odpowiednio z Indian Wells i WTA Austin.

– Nadal czuję, że jestem tym, co reprezentuję na korcie i że nie mogę popełnić błędu […] nieustannie pracuję nad tym, żeby to zmienić, żeby zrozumieć, że mam prawo mieć gorszy dzień, że mogę mieć słabsze samopoczucie, że sukces zawodowy w ogóle nie świadczy o tym, jaka jestem. Czy kiedyś nauczymy się sobie odpuszczać? – napisała. Linette dodała, że tego właśnie uczy się obecnie, ponieważ uznała, iż dotychczas była wobec siebie zbyt wymagająca.

