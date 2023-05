Nowy ranking WTA. Iga Świątek z coraz mniejszą przewagą

Iga Świątek z impetem wkroczyła na ziemne korty. Najlepsza tenisistka świata najpierw wygrała prestiżowy turniej w Stuttgarcie, a w ostatni weekend dotarła do finału zmagań w Madrycie. W obu imprezach o zwycięstwie rozstrzygał mecz pomiędzy Polką a Aryną Sabalenką. Każda z pań zabrała dla siebie po jednym triumfie. Po zwycięstwie Białorusinki doszło do zmian bilansów w rankingu WTA.

Aryna Sabalenka odrabia stratę do Igi Świątek

Białorusinka była mocno wściekła po porażce w Niemczech. Po raz kolejny dotarła do finału i również po raz kolejny musiała patrzeć, jak jej rywalka symbolicznie odjeżdża nowym Porsche. W przypadku zmagań w Stuttgarcie, nagrodą główną oprócz pieniędzy jest także samochód. Internet obiegło video, na którym Białorusinka markuje uderzenie rakietą w szybę auta.

Co nie udało się w Niemczech, wyszło w Madrycie. Sabalenka pewnie radziła sobie z rywalkami, krocząc aż do finału. W nim wraz ze Świątek dała pokaz wielkiego tenisa. Po 2,5-godzinnym spotkaniu wygrała mecz 6:3, 3:6, 6:3, triumfując tym samym w 13. turnieju WTA w karierze. Triumf oprócz bonifikaty finansowej ma także wielkie znaczenie w kontekście rankingu najlepszych tenisistek. Sabalenka w ubiegłorocznej edycji Madrid Open odpadła już w 1. rundzie, co oznaczało, że nie miała zbyt wielu punktów do obrony. Teraz dzięki wygranej może pochwalić się 7881 punktami. Świątek cały czas prowadzi jednak ze sporą przewagą. Pochodząca z Raszyna tenisistka obecnie ma na koncie 9625 oczek.

Polki w najnowszym rankingu WTA

Na dalszych miejscach rankingowych znajdują się Jessica Pegula, Caroline Garcia i Coco Gauff. W czołówce największa zmiana miejsca dotyczy Ons Jabbeur, która w najnowszej odsłonie plasuje się na siódmej lokacie (spadek o trzy pozycje). Magda Linette zajmuje obecnie 19. miejsce. Magdalena Fręch jest 94., Weronika Falkowska 262., Katarzyna Kawa 286., a Maja Chwalińska 345.

Najnowszy ranking WTA: Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Iga Świątek Polska 9625 2. Aryna Sabalenka Białoruś 788 3. Jessica Pegula

USA 5300 4. Caroline Garcia Francja 5025 5. Cogo Gauff

USA 4345 6. Jelena Rybakina Kazachstan 4195 7. Ons Jabeur Tunezje 4116 8. Maria Sakkari

Grecja

3516 9. Daria Kasatkina Rosja 3505 10. Petra Kvitova Czechy 3162 19. Magda Linette Polska 1820 94. Magdalena Fręch Polska 684 262. Weronika Falkowska Polska 262 238. Katarzyna Kawa

Polska 234 248. Maja Chwalińska Polska 165





